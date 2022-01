Silovit zasuk Juventusa v derbiju z Romo, Handanovićevi nazaj na vrh

Nogometaši Interja iz Milana so na zadnji tekmi 21. kola italijanskega prvenstva na San Siru premagali Lazio z 2:1 in zadržali prvo mesto na lestvici. Za soigralce nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića, ki je branil celo tekmo, sta zadela Alessandro Bastoni (30.) in Milan Škriniar (67.), za Lazio pa Ciro Immobile (35.).

V večernih urah je na italijansko sceno stopil tudi vratar Vid Belec. Njegova Salernitana je v Veroni slavila z 2:1, a je še naprej na zadnjem mestu v 20-članski serie A. Za gostujočo zasedbo sta zadela Milan Đurić (29.) in Grigoris Kastanos (70.), za domačo ekipo pa Darko Lazović (63.).

Derbi med Romo in Juventusom po zasuku gostom

Največ golov so gledalci videli v večnem mestu, kjer je Juventus po zaostanku z 1:3 za Romo uprizoril prvovrsten preobrat in slavil s 4:3. Za staro damo, ki je v končnici nastopila z igralcem manj, saj je Nizozemec Matthijs de Ligt prejel drugi rumeni karton, je zmagoviti gol dosegel bočni branilec Mattia De Sciglio v 77. minuti, eden od junakov dvoboja pa je bil tudi poljski vratar Wojciech Szczesny, ki je v 83. minuti - pri izidu 3:4 - ubranil 11-metrovko po strelu Lorenza Pellegrinija.