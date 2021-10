Simeone in Klopp bosta uživala v medsebojnem spopadu

Ena najbolj zanimivih tekem tretjega kola lige prvakov bo gotovo v Madridu, kjer se bosta na štadionu Wanda Metropolitano v torek zvečer (21) merila Atletico in Liverpool. Pretendenta za finale lige prvakov, ki bo 28. maja v Sankt Peterburgu, vodita odlična trenerja, ki pred tekmo le s presežki govorita drug o drugem.

»Chelsea, Manchester City in Liverpool so odlični tekmeci, toda poseben užitek je gledati igre Liverpoola. Njegovi igralci pritiskajo na tekmece zelo visoko, ni jih strah puščati praznih prostorov v zadnji vrsti, tako samozavestno igrajo. Na krilih imajo resnično hitre nogometaše, z vrnitvijo Virgila van Dijka so okrepili stabilnost obrambe,« je prepričan Diego Simeone, ki bo skušal na klopi Atletica seveda osvojiti vse tri točke.

Jan Oblak lahko pričakuje zahtevno delo

»Kaj pričakujem od dvoboja z Liverpoolom? Nič drugega kot tekmo z ekipo, ki nam bo poskušala močno zagreniti življenje in nam otežiti vse na igrišču. Parirati bomo morali intenzivnosti igre, ki jo premore Liverpool, in si v takšnem ritmu ustvariti tudi lastne priložnosti za gol,« je dodal Simeone, ki naj bi v napadu računal na Joaa Felixa in nekdanjega aduta rdečih Luisa Suareza.

Jan Oblak (desno) med zadnjim treningom Atletica pred tekmo z Liverpoolom. FOTO: Javier Soriano/AFP

Jan Oblak naj bi imel med vratnicama Madridčanov zahtevno delo, saj Liverpool spet igra učinkovito kot v najboljšem obdobju pod vodstvom trenerja Jürgna Kloppa. Nemški strokovnjak je prepričan, da Otočanom v Madridu ne bo lahko, toda med tekmo bo poskušal uživati kot vselej.

Jürgen Klopp (desno) premore več adutov, eden od njih je Mohamed Salah (levo). FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

»Kako naj nam bo lahko? V lanski osmini finala nas je Atletico dvakrat premagal, letos pa smo prav tako izpadli z Madridčani, proti Realu … Morda sem bil lani le razočaran, ko sem potožil nad slogom igre, ki ga goji Atletico, toda obstajajo različne poti do enega cilja, to je zmaga. Močno spoštujem moštvo Atletica in njegovega trenerja Diega Simeoneja, ki tu uspešno deluje že deset let,« je zatrdil Klopp, ki bo računal na sanjski napad Mohamed Salah, Roberto Firmino in Sadio Mane.