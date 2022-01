Simeone in Oblak z združenimi močmi za prekinitev pokalne suše

Na štadionu kralja Fahda v Riadu se bodo drevi (20.00) za drugo finalno vozovnico španskega superpokala udarili še nogometaši Atletica Madrida in Athletica Bilbaa. Ekipa Jana Oblaka je vse od njegovega prihoda v klub veliko uspešnejša na mednarodnem prizorišču, v španskih pokalnih tekmovanjih je v finalu nazadnje zmagala davnega leta 2014, ko je po zaslugi Maria Mandžukića osvojila ravno superpokal. Trener Diego Simeone je na včerajšnji novinarski konferenci govoril tudi o kritikah na račun Atleticove obrambe in slovenskega vratarja.

V igri je prva lovorika sezone, Stefan Savić pa ni mogel trenirati z ekipo. Kako močno vas skrbi, da srednji branilci v tej sezoni pogosto manjkajo oziroma niso tako dobro pripravljeni kot prejšnja leta?

Tekme vedno ocenjujemo skozi prizmo ekipe. Ne ocenjujemo samo obrambe ali tako, kot je bilo nedavno z Oblakom ... Vedno gre za ravnovesje med vsemi člani moštva. Ko sestavljamo ekipo, razmišljamo tudi o tem, kaj vse bi se lahko zgodilo v posamezni sezoni, da imamo lahko pripravljene zamenjave. Včasih to prinese stanovitne rezultate, včasih je tako, kot je bilo na prejšnjih štirih tekmah (v prvenstvu, op. a.), ko smo izgubili – takrat tega ravnovesja nismo našli. Želimo, da si fantje čim bolje opomorejo, to je zelo pomembno. Do takrat pa moramo delati s fanti, ki so polni elana, ki čakajo na svojo priložnost in si želijo pokazati, da so dobri in pripravljeni tekmovati z nami.

Ko enkrat oblečeš dres Atletica, je pomembna vsaka tekma. Diego Simeone, trener madridskega Atletica

Atletico je edini, čigar treninge je mogoče spremljati 365 dni v letu. Zdi se, da se vračate k postavitvi s petimi branilci. Je to že dokončno? Bosta v napadu Joao Felix in Angel Correa?

Kot ste že lepo povedali, so naši treningi vedno odprti. A postavitev z zadnjega treninga se vedno ne prenese tudi na tekmo. Iščemo alternative, vedno govorimo z nogometaši, občutke in ideje iščemo tudi na zadnjih sestankih pred tekmami. Zelo dobro smo v teh zadnjih dveh tednih delali v postavitvi 4-4-2, zdaj pa smo začutili, da bi bilo dobro delati tudi na 5-3-2 oziroma 5-4-1, ki smo jo uporabili v teh zadnjih dneh. Jutri nas čaka odločitev pred pomembno tekmo z ekipo, ki je vse od prihoda trenerja Marcelina v Bilbao zelo tekmovalna in v vsako tekmo vloži veliko truda.

​Felix je proti Granadi odigral izvrstno tekmo v prvi postavi. Kako ocenjujete njegovo formo, ima možnost, da začne tudi tokrat?

Jasno je, da ima možnost, saj je tu z ekipo. Navdušen pričakuje to tekmo, tako kot vsi soigralci. Kar ponavljam se že, ko govorim o Joau: vse ima za to, da postane izjemen nogometaš. Absolutno pa bo od njega odvisno, če želi to potrditi, prikazati in vzdrževati – to zadnje pa je v nogometu najtežje.

Kako pomembno je za ekipo, da najboljšo formo spet ujameta branilec Jose Maria Gimenez in napadalec Luis Suarez?

Ponavljam, da smo zmagovali tudi brez najboljšega Joseja, zmagovali pa smo tudi brez Luisa. Vedno ponavljam, da gre za stanje duha in zaupanja med nogometaši. Ko govorimo o Joseju in Luisu, gre seveda za igralca visoke ravni, katerih dobra forma izboljša celotno moštvo. A ponavljam: Jose za dobro branjenje potrebuje ekipo, Luis pa jo potrebuje, da bi bil v kazenskem prostoru lahko tako odločilen, kot smo bili tega vajeni lani.

Pred vašim prihodom v klub je Atletico redko osvajal trofeje, zdaj se zdi, da bi bila sezona, če bi osvojili le superpokal, slaba. Kaj za vas pomeni to tekmovanje?

Z igralci tudi pred prijateljskimi tekmami, ki jih odigramo v tujini, govorimo tako: ko enkrat oblečeš dres Atletica, je pomembna vsaka tekma. Zakaj? Ker braniš barve ljudi in barve tako pomembne ekipe, kot je naša. Pred to tekmo si želimo le izboljšav in zmage. Nič več kot to.