Simeone se ni zmenil za podcenjevalne pohvale

V nadaljevanju preberite tudi:

Po drugi tekmi četrtfinala lige prvakov med Atleticom in Manchester Cityjem, ki se je končala brez golov, ampak z obilico incidentov, je v tunelu morala kasneje posredovati policija, ko sta se sprla Stefan Savić in Jack Grealish, nakar je Šime Vrsaljko vrgel predmet in pljunil proti članu Cityjevega strokovnega štaba. Na vprašanje, kaj meni o posnetku neljubih scen, je Diego Simeone odvrnil: »Nimam kaj reči. Ni me bilo tam in ničesar nisem videl.« Kaj je po srečnem razpletu povedal Pep Guardiola. Kaj njegovo ekipo čaka v prihodnjih dneh in na koga ne bo mogel računati na sobotnem dvoboju v pokalu FA proti Liverpoolu?