Simeone pred derbijem: Spoštujemo Real, še bolj pa naše ljudi

Ogrevanje na zadnji mestni derbi sezone 2021/22 je minilo v znamenju (ne)pripravljanja špalirja na štadionu Wanda Metropolitano, kjer bo Real Madrid odigral prvo ligaško tekmo po osvojitvi 35. španskega naslova. Jan Oblak in soigralci prvakov ne bodo pozdravili s ploskanjem ob prihodu na zelenico, kjer morajo seveda še osvojiti pomembne točke v boju za uvrstitev v naslednjo sezono lige prvakov.

»Moj 36. derbi? Toliko je bilo občutkov, čustev, doživetij, ki so zdaj del zgodovine. Toliko finalov, liga prvakov, superpokalov, prvestvenih in ostalih tekem. Čaka nas zelo močan tekmec, še danes lahko spremljamo, kako trdni so. Vedno se je navdušujoče meriti s takšnim tekmecem, še posebej po tem, ko je že osvojil naslov,« je tekmo napovedal Atleticov trener Diego Simeone.

»Smo v za nas ključnem delu sezone. Ostali so nam še štirje finali od tistih 14, ki smo jih napovedali v prvenstvu. V derbi gremo z veliko željo, pričakovanji in entuziazmom. Poskušali se bomo izogniti vsem besedam iz okolice. Zanima nas le rezultat. Špalir? S temi vprašanji poskušate izzvati polemike. V resnici pa je klub poslal konkretno izjavo, ki je bila do pike popolna. Čestitali smo Realu, nogometašem, strokovnemu vodstvu, ker so opravili izjemno delo. Spoštujemo Real, a še bolj spoštujemo naše ljudi. Ne vem, če v drugih prvenstvih pripravljajo špalirje. Vsaka družba je drugačna, španska ima ta špalir, s katerim čestitaš tekmecu, od koder prihajam jaz pa se to na primer to ne uporablja. To so življenjska vprašanja, mi živimo drugače.«

Ancelotti: Moji medeni tedni v Madridu kar trajajo in trajajo

Realovci so sredi tedna dramatično izločili Manchester City in se prebili v finale, ki ga bo 28. maja gostil pariški Saint-Denis, tam bo 13-kratne evropske prvake preizkusil Liverpool. Carlo Ancelotti je na sobotni novinarski konferenci napovedal, da bo od prve minute namesto prvega vratarja Belgijca Thibauta Courtoisa začel Ukrajinec Andrij Lunin, glede ostalih rošad pa da se bo odločil šele na dan tekme.

»Špalir? Kot sem rekel, če nam ga bodo pripravili, potem super, sicer pa naše spoštovanje do Atletica ostaja na najvišji ravni,« je dejal Ancelotti. »Da je to moja druga pomlad? Lahko bi tako dejali, da. Uživam v vseh trenutkih moje kariere, tako je bilo tudi v Napoliju in Evertonu. Madrid pa je Madrid, to so medeni tedni, ki se kar ne končajo. To sem rekel že decembra in zdaj smo že v maju. Naj ostane tako, medeni tedni so že res dolgi.«

Carlo Ancelotti (levo) je v sredo proslavil novo uvrstitev v finale lige prvakov, že svojo peto v trenerski karieri. Izkušeni Itaijan je na strani poražencev končal le v nepozabnem finalu leta 2005, ko je bil v Istanbulu od njegovega Milana po enajstmetrovkah boljši Liverpool. FOTO: Javier Soriano/AFP

Spet je spregovoril tudi o vprašanju upokojitve, ki jo je kmalu 63-letni Italijan že načel pred povratno tekmo z Man. Cityjem: »Če bo tu vse potekalo tako, kot mora, bom ostal do 80. leta, zakaj pa ne? Tako sem si zamislil, ko bom nekega dne končal pri Realu, bi lahko razmislil o koncu. Zelo sem užival in težko bom našel boljšo ekipo na svetovni ravni. Ne verjamem, da je kdo večji od Reala, končati kariero tu bi bil najboljši razplet. Želim ostati tukaj še veliko let, osvojiti veliko naslovov, se dobro zabavati in uživati v mestu ter klubu. Nato želim početi druge stvari: biti dedek, mož, navijač ... Veliko stvari je.«

»Kaj bi izpostavil v tej ekipi? Skromnost. Ni arogantnih, ni igralcev z velikimi egi. Ta ti sicer pomaga, da narediš kar največ, a naša ekipa je skromna. Nihče ne misli, da je pomembnejši od drugega. Nihče ne misli, da je manj pomemben, četudi ne igra veliko minut. Vsak dan so sposobni izkazovati to skromnost. Veliko k temu pripomore tudi teža dresa, igralec v dresu Reala čuti nekaj posebnega. Če je to moja najboljša sezona? Še nikoli nisem doživel takšnega zaključka, kakšen teden! Najprej prvenstvo, nato smo se uvrstili v finale ... Za piko na i bi bilo dobro zmagati še 28. maja, poskusili bomo. To bi bila najboljša sezona moje kariere.«

Derbi se bo v nedeljo začel ob 21. uri.