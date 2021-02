Simon Rožman bo ostal na klopi Rijeke do leta 2024

Hrvaški nogometni klub Rijeka je podpisal novo pogodbo s slovenskim trenerjem Simonom Rožmanom do leta 2024. Podaljšanje sodelovanja pomeni, da reška uprava na čelu s predsednikom Damirjem Miškovićem zaupa Rožmanu kljub rezultatski krizi in zadnjih bledih predstavah.



Rožman je prispel na Rujevico septembra 2019, podaljšanje pa je bila opcija že pri takratnem podpisu pogodbe. Rijeka je pod Rožmanovo taktirko v sezoni 2019/20 osvojila hrvaški pokal ter se uvrstila v skupinski del evropske lige.

Vedeli so, bodo vzponi in padci

Po današnjem podaljšanju pogodbe je Rožman izjavil, da si vsi v klubu želijo nadaljevanja po enaki poti. »V tem trenutku stanje v klubu ni najboljše, a smo vedeli, da bodo vzponi in padci,« so Rožmanovo izjavo objavili na spletni strani kluba. Zaradi epidemije novega koronavirusa so morali letos odigrati zaostale tekme iz lanskega dela prvenstva, tako da so odigrali osem prvenstvenih tekem v 27 dneh.



Izpostavil je, da si vsi želijo skupaj razvijati nogometne vsebine na igrišču in predstavljati mlade igralce, ob tem pa ne smejo pozabiti na osrednje cilje, kot so osvajanje pokalov in igranje v evropskih tekmovanjih. Zahvalil se je klubu za podporo in izrazil upanje, da bodo skupaj uresničili vse cilje v prihodnosti.

Izgubili stik z Dinamom in Osijekom

Rijeka se je po uvodni zmagi v spomladanskem delu hrvaške nogometne lige nad vodilnim Dinamom, znašla v krizi rezultatov in igre. Na Rujevici ni zmagala v prvenstvu od novembra lani, v drugem delu prvenstva je osvojila manj kot polovico možnih točk.



Medtem je izgubila stik z Dinamom in trenutno drugim Osijekom, osem točk pa zaostajaj za tretjo Gorico, s katero bo v sredo odigrala zaostalo tekmo iz jesenskega dela prvenstva. Poraz na gostovanju v Veliki Gorici bi bržkone pomenil slovo od boja za tretje mesto v hrvaškem prvenstvu, ki odpira vrata evropskih tekmovanj.



Četrto mesto pelje v Evropo le v primeru, da nekdo izmed prvih štirih na lestvici zmaga tudi v hrvaškem pokalu.

