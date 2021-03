Simon Rožman priznal, da ne more več pomagati

Nogometaše Rijeke je prejšnji teden zapustil slovenski trener Simon Rožman. Celjan je vodstvu kluba ponudil odstop, ki ga je predsednik Damir Mišković sprejel in nato ustoličil novega trenerja Gorana Tomića. Mišković, ki je vrsto let odlično sodeloval z Matjažem Kekom, je v pogovoru za hrvaški portal Index spregovoril o aktualnem položaju Rečanov, pojasnil je tudi odhod Rožmana s položaja trenerja.



»Ni me presenetilo, ko mi je Rožman povedal, da odhaja. Ustvaril je fantastične rezultate na klopi Rijeke – osvojili smo hrvaški pokal, se uvrstili v skupinski del evropske lige in bili solidno pozicionirani v hrvaškem prvenstvu. Ko smo premagali Dinamo v prvem kolu nadaljevanja sezone, smo pomislili, da lahko naredimo nekaj več, toda očitno nismo mogli,« je ocenil Mišković.

»Igralci so padli v depresijo, trener pa tudi«

Zakaj je prišlo do padca rezultatov pod trenerjem, ki je deloval ob Kvarnerju med 23. septembrom 2019 in 27. februarjem 2021? Rožman je vendarle prinesel pokalno lovoriko, v evropski ligi 2020/21 pa je osvojil štiri točke v zahtevni skupini, v kateri so igrali še Napoli, Real Sociedad in AZ Alkmaar.



»Začelo se je v Varaždinu, kar 'naenkrat' to ni bila le tekma, ki bi jo igrali igralci in trener, da ne odpiram vnovič zakulisnih tem (v mislih je imel sodnike op. a.). Igralci so padli v depresijo, trener pa tudi. Morali smo opraviti zamenjavo, Rožman je namreč priznal, da ne more več pomagati,« je pojasnil Damir Mišković.

