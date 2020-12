Simon Rožman se je poslovil z zmago

Zadnje kolo evropske lige

Četrtek je namenjen igranju tekem zadnjega kola v evropski ligi. Aktivni so tudi klubi štirih slovenskih legionarjev, ki so jesen preživeli v tem Uefinem tekmovanju. Odmevno zmago so vknjižili Rečani, ki jih vodi trenerZmagovalec hrvaškega pokala je na Rujevici premagal AZ iz Alkmaarja (2:1); vodilni gol je zabil nekdanji nogometaš Olimpije, zmagovitega za končnih 2:1 pav 93. minuti tekme. Trener Rožman se je torej poslovil od Evrope z odmevno zmago.Rijeka je bila že pred tem kolom brez možnosti za napredovanje v 1/16 finala tekmovanja, podobno je veljalo za dunajski Rapid in atenski klub AEK. Obratno pa je zagrebški Dinamo eno od najlepših presenečenj letošnjega dela evropske lige, saj v prvih petih tekmah ni prejel niti gola.skupina B:Rapid Dunaj : Molde 2:2 (Dejan Petrović na klopi)Dundalk : Arsenal 2:4skupina FRijeka : AZ Alkmaar 2:1 (Adam Gnezda Čerin zunaj kadra)Napoli : Real Sociedad 1:1skupina G:Leicester : AEKBraga : Lugansk (Žiga Laci)skupina K:Dinamo Zagreb : CSKA (Petar Stojanović)Wolfsberger AC : Feyenoord