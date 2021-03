Simon Rožman trener Maribora

Začelo se je s petkovimi prvimi zapisi, nadaljevalo z nočnim sporočilom za javnost za sklic današnje novinarske konference, končalo pa se je s potrditvijo novega trenerja.



Petnajstkratni slovenski nogometni prvak Maribor je v tej sezoni po Sergeju Jakiroviću, Mauru Camoranesiju in začasnem trenerju Saši Gajserju ujel še četrtega trenerja in tistega, ki si ga je zaželel še pred Jakirovićem – Simona Rožmana.



Sedemintridesetletni Štorčan (6. aprila bo dopolnil 38 let) se je prejšnji mesec po poldrugem letu razšel z Rijeko in je že bil želja odstavljenega športnega direktorja Oliverja Bogatinova. Rožmana je nato prepričal novi športni direktor Marko Šuler.



Maribor in Rožman sta sklenila triletno pogodbo, mladi strokovnjak, ki je v Sloveniji deloval pri Celju in Domžalah pa naj bi izpeljal pomladitev ter igralno prenovo, v kateri bi imeli več vloge igralci vzgojeni v mariborskem klubu. Rožman si je zagotovil tudi večja pooblastila pri igralskih okrepitvah.



Pomladitev je Maribor sicer začel s podaljšanjem pogodbe s 36-letnim (30. marca bo dopolnil 37 let) Marcosom Tavaresom in 34-letnim Rokom Kronavetrom (7. decembra bo dopolnil 35 let).

