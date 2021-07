Simon Rožman: Velika zmaga

Simon Rožman je ob polčasu povlekel prave poteze. FOTO: Leon Vidic/Delo

Celjski trener Agron Šalja je menil, da Maribor ni bil boljši. FOTO: Leon Vidic/Delo

Piko na i uvodnega kola 31. nogometnega prvenstva bosta postavila Domžale in Olimpija, toda smer, v katero bo šla ligaška bitka, sta v za nogometne navdušence izjemno všečnem štajerskem derbiju razkrila Celje in Maribor.Po spektakularnem dvoboju, začinjenem s petimi goli, preobrati, posredovanjem VAR in tudi nalivom, zaradi česar je bila tekma prekinjena za dobre pol ure, so bili srečnejši Mariborčani. Ali taktično zrelejši.»Zaradi zahtevnega igrišča smo v prvem polčasu igrali preveč na silo, preskakovali smo igro. Ko se je igrišče izboljšalo, je bilo precej lažje igrati. Ob polčasu smo se umirili in se vrnili veliko boljši. Opravili smo tudi sprememb znotraj igre, svoje so dodali tudi igralci s klopi in prišli smo do velike zmage. Posrečil se nam je velik zasuk,« je ocenil trener Maribora in nekdanji celjski, ki ima na voljo dolgo klop, a še brez oblikovanega srednjega napadalca.Domači trenerje šel čez čustveno bitko, od uživanja do klavrnega konca.»Nasprotnik ni bil boljši. Škoda za prvi gol, ki smo ga prejeli. Maribor je bil srečnejši. Imeli smo tudi novo izkušnjo z Varom, ki nam ni šel na roko. Trikrat je odločil v korist Maribora. Veliko dobrih stvari je bilo videti. Pri vseh treh golih smo bili premalo zbrani,« je strnil oceno Šalja, ki je obžaloval veliko zapravljenih priložnosti.»Lahko bi imeli še višjo prednost. Prvi mariborski gol je spremenil potek tekme. V drugem polčasu nismo razpadli, a nekateri igralci so bili utrujeni. Maribor je malo zaprl tekmo in se ni spustil v odprt boj. S porazom nisem zadovoljen, s predstavo veliko bolj,« je »razvojni« derbi zaokrožil Šalja.