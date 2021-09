Šimundža: Njihov trio je naredil razliko, odnesli bomo veliko izkušenj

​To je druga raven, moramo biti realni

Portugalski strateg na klopi Tottenhama je bil pri Rio Aveju nekaj časa trener Jana Oblaka, ki je tam igral kot posojeni član Benfice. FOTO: Paul Childs/Reuters

Nuno: Energija, ki so jo vnesli rezervisti, je bila pomembna za ekipo

Mura je sloviti Tottenham in njegovega trenerjana tekmi drugega kola konferenčne lige prisilila, da je v igro poslal skoraj vse svoje največje zvezdnike. Po tem, ko je na 1:2 s pravim evrogolom znižal, je portugalski strateg na zelenico poslal kapetanain, ki so skupaj zpreprečili še poslabšanje glavobola, ki ga v tem delu severnega Londona še vedno čutijo po nedavnem porazu z najhujšim rivalom Arsenalom.»Da smo jih pri izidu 1:2 precej namučili? To se je takoj videlo po tem, ko so pri 1:2 zamenjali ta trio, ki je definitivno naredil razliko,« je po tekmi za Kanal A povedal Šimundža. »Prvih deset minut smo bili zelo bojazljivi, enostavno smo se morali navaditi na hitrost, to je neka druga raven, a mislim, da smo dobro vzpostavili ravnotežje, poskušali in verjamem, da bomo iz te tekme odnesli precej izkušenj,« je prepričan nekdanji strateg Maribora.Muri je prek Kousa uspelo ponoviti podvig Štajercev izpred osmih let, ko so v svoji prvi sezoni skupinskega dela evropske lige ravno tako zatresli mrežo Spursov, takrat še na starem White Hart Lanu. Hat-trick je takrat za končnih 3:1 zabil, krvnik Slovenije na SP 2010, tokrat je bil za slovensko ekipo usoden še en vrhunski angleški strelec Kane, ki je pred tem v sezoni 2021/22 dosegel vsega gol in se že nekajkrat znašel na udaru navijačev, še toliko bolj po bledi predstavi na nedavnem derbiju.»Odlična reakcija (Kousa pri zadetku, op. a.), škoda je, da je njihov trener tako hitro opravil menjavo, ko je videl, da bi jih lahko namučili. A saj pravim: to je druga raven in moramo biti realni. Videl je, da bi lahko bili nevarni še iz kakšne prekinitve in je reagiral,« je še dodal Šimundža.»Potrebno se je navaditi, fantje na tej ravni še niso igrali. To je od včeraj na danes velika, velika razlika, to pa je ena stvar, ki je popolnoma normalna,« je še povedal prvi slovenski trener z izkušnjo igranja v izločilnih bojih evropske lige. Muro po reprezentančnem premoru čakata dve tekmi z Rennesom, ki je v četrtek zvečer po preobratu v Arnhemu ugnal Vitesse z 2:1. Muraši zasedajo zadnje mesto na lestvici še brez osvojene točke, tretji je Vitesse s tremi, vodita pa Tottenham in Rennes s štirimi, a imajo Spursi zaenkrat seveda boljšo razliko v zadetkih, čeprav o končni uvrstitvi ob koncu skupinskega dela odločajo medsebojne tekme.Domači strateg Nuno je pohvalil igro svojega moštva, ki ga je v primerjavi s porazom proti Arsenalu osvežil s kar devetimi novimi imeni. V ekipi sta ostala lein, ki je bil poleg strelca treh golov Kana morda celo najboljši posameznik na zelenici. Alli je že v prvem napadu priigral najstrožjo kazen Spursom in tudi hladnokrvno pospravil žogo za hrbet, že v naslednjem resnejšem napadu je Lo Celso po prodoru v kazenski prostor mojstrsko povišal na 2:0.»Mislim, da smo prikazali dobro predstavo. Tekmo smo zelo dobro začeli, to je bila tudi zamisel pred tekmo, da začnemo z veliko energije in fantom je šlo dobro od rok. Edino slabše obdobje je bilo v drugem polčasu, ko je Mura zadela, a na splošno je bila to zelo dobra predstava in tudi zelo pomembna za igralce, ki iz dneva v dan delajo, da so zbrali nekaj minut na igrišču, saj bomo potrebovali celotno moštvo,« je za klubsko televizijo povedal Nuno.»Naš odziv je bil perfekten, to smo potrebovali po nekaj težkih dneh. To je bilo pomembno z nas in za našo samozavest. Tako si bolje opomoreš in se bolje pripraviš za naslednjo tekmo. Da je dobro, ko lahko v igro pošlješ nekoga, kot je Harry Kane? Da, dobro je, dobro ... Mislim, da je bila energija, ki so jo vnesli rezervisti, pomembna za ekipo v tistem trenutku. Dane Scarlett? Igral je zelo dobro, zelo dobro. Gre za ogromnega talenta in bilo je pomembno, da to tekmo začne in da bo ta občutek začutil vedno znova. Zelo trdo je delal, priložnosti in goli bodo še prišli, saj je zelo talentiran. Nocojšnji sprejem navijačev mi pomeni res veliko, zelo smo jim hvaležni – četrtek zvečer, deževalo je ... Za to podporo smo jim res hvaležni.«