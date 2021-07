Šimundža: To je bil korak naprej v dojemanju tekmovalnosti in resnosti

Videl tudi že boljše predstave

»Petarda« v mreži makedonskega prvaka Škendije odmeva, toda v taboru slovenskih državnih prvakov časa za slavje ni. Obramba naslova je na seznamu prioritet vsaj tako visoko kot preboj v katero od evropskih tekmovanj, kjer bodo muraši seveda po zaslugi sredine visoke zmage s 5:0, v Skopju so slavili z 1:0, v kvalifikacijah odigrali še najmanj šest tekem.»Če sem si pred začetkom tekme predstavljal takšen rezultat? Po pravici povedano ne, po pravici povedano ne. Dosti več smo pričakovali z njihove strani, ampak danes smo bili na zelo visokem nivoju in zasluženo zmagali,« je po tekmi za Sportklub povedal trener črno-belihTa je že v prvem polčasu videl poletno predstavo svojih varovancev, ki jo je z lepim golom v 25. minuti kronal. Po tem, ko so gostje ostali brez izključenega branilca, pa so doživeli enega večjih evropskih potopov v klubski zgodovini.je s še eno mojstrovino v 45. minuti povišal na 2:0, po dveh golih(54. in 87. minuta) in zadetku(64.) pa je bila makedonsko-albanska mreža do vrha napolnjena, tako da so gledalci, zbralo se jih je več kot 3000, še kako prišli na svoj račun.»Ni samo trening, celotna priprava na samo tekmo je zelo pomembna. Že po prvi tekmi sem dejal, da mi nismo bili v igralni obliki oziroma v principih, ki jih mi imamo, v Skopju takšni, kot smo si želeli. Tukaj sem videl našo prednost,« je nadaljeval Šimundža. »Naša najboljša predstava pod mojo taktirko? Ne, ne ... Imeli smo že dosti dobrih predstav, to je ena predstava, ki je naredila en korak naprej v ... Dojemanju tekmovalnosti in resnosti.«Mura ta konec tedna začenja obrambo svojega prvega državnega naslova, v Fazanerijo prihaja sežanski Tabor, nato pa sledi prvi od dveh obračunov s serijskim bolgarskim prvakom Ludogorcem v nadaljevanju kvalifikacij za ligo prvakov. A Šimundža opozarja, da prioriteta ostaja domače prvenstvo.»Če bi jim (nogometašem, op. a.) dal počitek, bi to pomenilo, da niso na pravem mestu. To pomeni, da je stvar zelo pomembna, v glavah morajo preklopiti na prvenstvo in verjamem, da bomo tudi s širokim kadrom, ki ga imamo, spremenili to miselnost in jo usmerili v slovensko prvenstvo. Moram povedati, da je slovensko prvenstvo naša prioriteta,« je sklenil Šimundža.