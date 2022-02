Šimundža v vojno z rdečo armado brez naivnosti

Navijači Mure bodo jutri z nostalgijo pogledovali proti domači klopi, kjer bodo zaman iskali znan obraz. Ante Šimundža je črno-beli šampionski stroj prepustil v rokah pomočnika Damirja Čontale, skupaj s svojo novo desno roko Damjanom Ošlajem in branilcem Žanom Karničnikom pa ga po nedeljskem kosilu (13.15) čaka domači obračun z Ardo, devetim moštvom 14-članske bolgarske lige.

»Moramo se izboljševati iz dneva v dan, na vsakem treningu. Kakovost imamo, a moramo vedno igrati kot ekipa. Na trenutke smo tudi naivni,« je po zadnji pripravljalni tekmi v Turčiji dejal Šimundža. S 4:0 je Ludogorec premagal Spartak iz Varne, vodilno ekipo 2. lige, na petih tekmah je dvakrat zmagal in remiziral, visoko pa izgubil s kijevskim Dinamom (1:4), ki mu je z asistenco do zmage pomagal tudi Benjamin Verbič.

Navijači rešujejo CSKA

Orle sta nedavno okrepila hrvaški vratar Simon Sluga in brazilski krilni napadalec Rick, potem ko je Šimundža ostal brez dveh standardnih vezistov, Stephana Badjija iz Konga in Mavisa Tchibote iz Senegala, sploh slednji je na krilu veljal za igralca s potezo (in podajo) več. Prvi zasledovalec na lestvici, razlika znaša dve točki, je z 31 naslovi še vedno daleč najtrofejnejši klub v državi, CSKA iz Sofie.

Armada navijačev vojaškega kluba se mora sicer pogosto ubadati tudi s starimi grehi klubskega vodstva, ki izgublja tožbe proti nekdanjim igralcem, francoskemu branilcu Younesu Bengellounu mora po odločitvi sodišča v Lozani izplačati več kot pol milijona evrov, sicer tvega hujšo kazen s strani Svetovne nogometne zveze. Privrženci kluba z rdečo zvezdo v ta namen zbirajo tudi prostovoljne prispevke, verjetno ne zadnjič, saj na rešitev pravnih sporov čaka še kar nekaj razočaranih nogometašev.