Škandalozni hitri konec velikega južnoameriškega derbija

Nogometni dvoboji Brazilije in Argentine ohranjajo prav poseben prestiž, medsebojni naboj, izjemno zgodovino. Vroče je na igrišču kot tudi ob njem. Današnji pripetljaj v boju za točke kvalifikacij za mundial 2022 pa je bil prav poseben, tekme je bilo konec po pičlih sedmih minutah!



Veliki derbi v Sao Paolu je moral sodnik prekiniti zelo hitro, potem ko so sredi igrišča prikorakali brazilski zdravstveni delavci in hoteli odstraniti štiri argentinske nogometaše, ki po njihovem mnenju na tej tekmi ne bi smeli nastopiti, saj so prišli iz angleškega nogometnega prvenstva, po sedanjih pravilih proti širitvi koronavirusa v v Braziliji pa kdorkoli pripotuje iz Velike Britanije, mu sledi bodisi 14-dnevna karantena bodisi takojšnja vrnitev v domovino.



V tem primeru gre za Emiliana Martineza, Emiliana Buendio, Giovanija Lo Celsa i Cristiana Romera., ki so jim gostitelji tekme že v popoldanskih urah prepovedali nastop, češ da kršijo protokol boja z virusom, ti pa so se nato vendarle s soigralci znašli v slačilnici in na igrišču. Med omenjeno četverico le Buendie ni bilo v udarni enajsterici, ob prihodu omenjenih predstavnikov brazilskega zdravstva pa je nastalo prerivanje, tudi pretepanje, Lionel Messi in soigralci so v solzah zapuščali igrišče.



»To bi moral biti spektakel, zabava za gledalce. Nihče nam ni rekel, da ti igralci ne smejo nastopiti, tekmo smo si želeli nadaljevati tako mi kot tudi Brazilci, res škoda, da se je tako razpletlo,« je dejal Lionel Scaloni, selektor argentinske reprezentance.



Navzoči so dolgo čakali na nadaljevanje, nato pa je bilo jasno, da te tekme danes ne bo. Zanimivo bo seveda v naslednjih, ko bodo odgovorni odločali o usodi velikega derbija.

