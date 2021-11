Skender potaplja Olimpijo, Karanović dviguje Maribor

Trojček vodilnih se je po tekmah 16. kola 1. SNL spremenil v dvojček. Izpadla je Olimpija, ki je na prizorišču svojih številnih nesreč pred reprezentančnim premorom utrpela še eno in zelo bolečo. V četrti minuti sodnikovega dodatka si je v Kidričevem sama »zarila nož v hrbet«. Veliki osmoljenec je bil kapetan Timi Max Elšnik, ki je pri izbijanju žoge z ramo nerodno premagal Nejca Vidmarja.

Koprčani in Mariborčani so bili srečnejši od zeleno-belih Ljubljančanov. Vijolični so preživeli gostovanje v Ljubljani pri Bravu in opravili veliko delo. Premagali so enega od tekmecev za vrh z 2:0, dosegli že četrto zaporedno zmago brez prejetega gola, niz tekem brez poraza podaljšali na sedem in zadržali korak z vodilnimi Koprčani. Ti so v obalno-kraškem derbiju še drugič v tej sezoni z 1:0 strli Sežančane. Navdušili so tudi Radomljani, ki so premagali Celjane in trenerju Simonu Sešlarju zadali prvi poraz.

Timi Max Elšnik (levo) je bil nesrečni strelec v Kidričevem, prvi strelec 1. SNL Maks Barišić pa je po dveh tekmah počitka pomagal Kopru do nove zmage. FOTO: Jure Eržen/Delo

V lovu na tri točke niso ujeli nobene

»Od prve minute smo šli odločno, stiskali in si do zadnje minute ustvarjali priložnosti. V trenutkih, ko žoga ne gre v vrata, se zgodi, kar se je na žalost nam. Ena nespretnost in smola. Zdelo se je, da je bilo samo vprašanje, kdaj bomo žogo spravili čez črto,« je po vnovičnem Olimpijinem brodolomu v Kidričevem in že osmem v skupno osmih sezonah povedal trener Olimpije Dino Skender.

Olimpijin trener Dino Skender je že na trdnih tleh. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ponavlja se že videno. Olimpija je kos največjim tekmecem, izgublja proti malim. Premagale so jo tudi predzadnje Radomlje. Res je bil trener tedaj še Savo Milošević, a tudi Skender gre po že videni poti. Ko je nasledil Safeta Hadžića, je začel odlično, končal pa s polomom. Zdi se, da Skender potaplja Olimpijo, Radovan Karanović dviguje Maribor. V zadnjih štirih tekmah je Olimpija osvojila devet točk, Maribor dvanajst.

Vesel sem vsake Mariborove zmage, vesel sem odzivov fantov, ki jim sledijo. Zelo korektno sodelujemo. To je najpomembnejše. Radovan Karanović

Prvaki Sobočani so bili v 9. kolu zadnji, ki so premagali vijolične. Potem jih je v vlogi vršilca dolžnosti trenerja prevzel Karanović in Mariborčani so začeli preporod, ki jih je popeljal tudi na vrh lestvice. V soboto so bili nekaj ur celo sami na vrhu, dokler koprski Gambijec Lamin Colley ni s prefinjenim golom po še lepši podaji branilca Žana Žužka Sežančanom zadal še četrti zaporedni poraz z 0:1. Mariborčani so od 19. septembra, ko so v Ljudskem vrtu slavili Sobočani, poleg štirih zmag še trikrat igrali neodločeno. Na kar šestih tekmah niso prejeli gola, le proti Domžalčanom so bili luknjasti v obrambi. Očitno so Domžale trn v vijolični peti, saj so jim v prvenstvu zabili tri gole (3:3), v četrtfinalu pokalnega tekmovanja pa dva ob zmagi z 2:1. Zato pa jim ustreza Bravo v Spodnji Šiški. Mariborčani so zbrali vseh pet zmag od uvrstitve Šiškarjev v 1. SNL z razliko v golih 9:1.

5 prvenstvenih tekem v Sp. Šiški sta doslej igrala Bravo in Maribor in prav vse so dobili vijolični s skupno razliko v golih 9:1

Mariborčani stoodstotni v Spodnji Šiški

V mariborskem rezultatskem preobratu je v igri znova viden pragmatičen DNK. Igra ni privlačna in ne dviguje navijačev na noge, a je uspešna. Na štadionu ŽAK so Mariborčani zadeli ob pravem trenutku: svoj peti gol (strelec je bil na le štirih tekmah od devetih) in po lepi asistenci Roka Sirka je že v 8. minuti dosegel Ognjen Mudrinski, v sodnikovem dodatku pa je Nemanja Jakšić zatresel lastno mrežo. Za las je bil »spretnejši« od mladega, 19-letnega Žana Vipotnika, ki mu ni bilo usojeno, da bi dosegel svoj prvi gol za Maribor. Tako je ostal pri edinem prvoligaškem golu, ki pa ga je dosegel za Gorico. Zanimivo je, da prav proti Bravu in odločilnega za zmago s 3:2.

Koper: CB24 Tabor 1:0 (0:0) Štadion Bonifika, gledalcev 600, sodnik Rade Obrenović (Ljubljana) 6.

Strelec: 1:0 – Colley (Žužek, 70). Koper: Adam 7, Bručić 6, Žužek 6,5, Novoselec 6, Rajčević 6,5, Jelić Balta 6 (od 46. Grudina 6), Vešner Tičić 6 (od 72. Guberac 6), Oštrek 6 (od 59. Osuji 6,5), Barišić 6,5, Parris 6 (od 79. Krajinović 6), Colley 7, pomočnik trenerja: Zoran Zeljković 6,5. CB24 Tabor: Koprivec 6, Salkić 6, Briški, Ristić 6, Guerrico 6, Grobry 6,5, Krivičić 6 (od 84. Stanković 5,5), Mavretič 6, Mihaljević 5,5 (od 74. Kljun 5,5), Stančič 5,5, Kosi 5,5 (od 74. Gotter 5,5), trener: Dušan Kosić 6; posest žoge v %: 55:45; streli: 8:5; na vrata: 2:0; koti: 5:2; prekrški: 15:8. Bravo: Maribor 0:2 (0:1) Šp. park Šiška, gledalcev 1100, sodnik Roberto Ponis (Koper) 7. Strelca: 0:1 – Mudrinski (Sirk, 8), 0:2 – Jaskšić (avt., 90). Bravo: Josipović 5, Trontelj 5,5, Drkušić 5,5, Križan 6, Jakšić 6, Španring 5,5, Nsana 5,5 (od 66. Maružin 6,5), Trdin 5,5 (od 74. Žinko –), Ogrinec 6, Kramarič 5,5, Bajde 5 (od 66. Memić 5,5), trener Dejan Grabić 5,5. Maribor: Jug 6,5, Milec 6,5, Mitrović 6,5, Voloder 6,5, Sikošek 6,5, Makoumbou 6, Repas 6,5, Alvir 5,5, Žugelj 6 (od 74. Sellouki –), Mudrinski 6,5 (od 74. Vipotnik –), Sirk 6 (od 64. Gorenak 6), v. d. trenerja: Radovan Karanović 7; posest žoge v %: 52:48; streli: 12:13; na vrata: 2:4; koti: 3:4; prekrški: 16:20. Aluminij: Olimpija 1:0 (0:0) Športni park, gledalcev 400, sodnik Slavko Vinčić (Maribor) 6,5. Strelec: 1:0 – Elšnik (90, avt.). Aluminij: Janžekovič 7,5, Martić 6,5, Marinšek 5,5, Kadrić 5,5 (od 73. Kidrič 6), Prša 6,5, Matjašič 5,5, Dodlek 6 (od 82. T. Pečnik –), Nkama 6,5, Schaubach 5, Krefl 6,5, Đerlek 5 (od 73. Brest 6), trener: Oskar Drobne 6,6. Olimpija: Vidmar 6, Boakye 6 (od 84. Fink –), Crnomarković 6, Milović 6, Pavlović 6 (od 73. Kompan Breznik 6), Tomić 6 (od 63. Futacs 6), Elšnik 6, Kapun 5,5, Aldair 5,5 (od 84. Sešlar –), Ziljkić 5,5, Nukić 6, trener: Dino Skender 5; posest žoge v %: 47:53; streli: 4:17; na vrata: 3:10; koti: 7:7; prekrški: 11:27. Mura: Domžale 1:1 (1:1) Štadion Fazanerija, gledalcev 1200, sodnik Matej Jug (Tolmin) 7. Strelca: 1:0 – Maroša (Lotrič, 27), 1:1 – Žinič (Šoštarič Karić, 41). Mura: Obradović 6,5, Pucko 6, Kozar 6 (od 64. Ouro 6,5), Maruško 6, Horvat 6, Kous 6, Karamarko 6, Lorbek 6, Maroša 6, Karničnik 6, Lotrič 6 (od 75. Mulahusejnović –), trener: Ante Šimundća 6.

Domžale: Mulalić 6,5, Žinič 6,5 (od 56. Dobrovoljc 6,5), Vuklišević 6, Pišek 6, Klemenčič 6 (od 84. Hodžić –), Jurilj 6 (od 74. Jakupović 6), Georgijević 6 (od 84. Vuk –), Ibričić 6, Šoštarič Karič 6, Alić 6, Husmani 6, trener: Dejan Đuranović 6; posest žoge v %: 53:47; streli: 11:8; na vrata: 5:3; koti: 9:3; prekrški: 12:10. V petek – Kalcer Radomlje: Celje 3:2 (1:0) Vrstni red strelcev: 9 – Barišić, 6 – Stančič, Nukić, Ziljkić, 5 – Parris, Božić, Mudrinski; podajalaci: 4 – Lotrič, Tomić, Blade, Memić, Jurilj. Pari 17. kola: Domžale – Celje, Olimpija – Mura (oba 20. t. m.), CB24 Tabor – Bravo, Maribor – Aluminij, Koper – Kalcer Radomlje (vsi 21. t. m.).

»Prvi gol je bil posledica dobrega začetka. Potem je bilo moteče, da smo se povlekli nazaj. Po naših napakah so gostitelji prišli do priložnosti, bilo je nekaj neprijetnih trenutkov, a na koncu smo zasluženo zmagali. Igra se za rezultat, zato govoriti o tem, da smo pragmatični, nima smisla,« je šišensko gostovanje komentiral 53-letni gasilec na mariborskem trenerskem stolčku, ki se ne obremenjuje s svojim statusom.

Radovan Karanović je stabiliziral Maribor. FOTO: Regent Tadej

»Ne obremenjujem se, o tem odloča klub. Vesel sem vsake Mariborove zmage, vesel sem odzivov fantov, ki jim sledijo. Zelo korektno sodelujemo. To je najpomembnejše,« je še povedal Karanović, ki je po Celju in Kopru premagal še tretjega tekmeca iz zgornje prvenstvene polovice. Naslednja priložnost za veliki skalp bo v 18. kolu, ko bodo vijolični gostovali v Fazaneriji pri Muri.