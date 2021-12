Škofjeloška hobotnica še lovi ritem črnega pajka

V nadaljevanju preberite:

Do vročega madridskega derbija na štadionu Santiago Bernabeu nas loči še točno 10 dni. Toda Jan Oblak in soigralci imajo v tem hipu še veliko drugih, morda celo pomembnejših skrbi. December bo usodno zaznamoval sezono Atletica, čigar slovenskega vratarja so na nedavni podelitvi zlate žoge uvrstili na tretje mesto. Rdeče-beli v vlogi branilcev naslova španskega prvaka zaenkrat še ne blestijo, šepa celo obramba, ki je bila vse od prihoda Diega Simeoneja temeljni kamen največjih uspehov. Oblak se je na podelitvi nagrad dnevnika Marca že ozrl proti naslednjemu tednu, ki prinaša težko gostovanje v Portu. Kot nekdanjega člana velikega rivala Benfice ga na štadionu Dragao spet čaka vroč sprejem, Atletico pa mora zmagati, če želi sezono nadaljevati v ligi prvakov, lahko pa bi celo ostal tudi brez evropske lige.