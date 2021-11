Skrušeni Abidal prosi odpuščanja: Zaslužim si to ponižanje

Začelo se je z brutalnim napadom na nogometašico Paris Saint-Germaina Kheiro Hamraoui, ki sta jo s kovinskimi palicami na domačem pragu pretepla zamaskirana moška. Policija je za več kot 24 ur pridržala njeno soigralko Aminato Diallo, ki so jo mediji izpostavili kot glavno osumljenko – namigovali so, da je Diallojeva moška najela, da bi uničila kariero soigralki. A primer je po tem, ko so Diallojevo izpustili na prostost, dobil nepričakovan zasuk: med preiskavo se je na telefonu Hamraouijeve pojavila številka Erica Abidala, dolgoletnega francoskega reprezentanta, ki je branil tudi barve španskega velikana Barcelone, kjer je bil do nedavnega tudi pomočnik športnega direktorja.

L’Equipe je poročal, da je moralo na zaslišanje več nogometašev PSG, Hamraouijeva, nekdanja članica Barcelone, pa naj bi dan po napadu poklicala tudi Abidala. Telefon in SIM-kartica naj bi bila registrirana na ime nekdanjega nogometaša, povezave z odmevnim škandalom pa so nemudoma močno načele njegovo družinsko življenje: žena Hayet Abidal je nemudoma zahtevala ločitev.

»Hayet Abidal, odpusti mi. Kakršna koli že bo tvoja odločitev, boš v mojih očeh še vedno ženska mojega življenja, še posebej pa mati najinih prekrasnih otrok. Zaslužim si to ponižanje, četudi me živega požre. Nekega dne mi boš oprostila,« je ob svoji zamišljeni fotografiji na istagramu zapisal Abidal, ki je zadnja leta naslovnice polnil tudi z domnevno sporno presaditvijo jeter.

Hayet Abidal velja za eno najlepših spremljevalk nogometašev, tako še aktivnih kot tudi že upokojenih. Za Esport3 je njena odvetnica že potrdila, da bo zahtevala ločitev, osramočeni mož naj bi ji tudi že priznal prevaro.

»Oproščamo vse do takrat, ko se v tebi nekaj sesuje, ko ne čutiš ničesar več, niti odpuščanja niti jeze, ampak le željo po tem, da obrneš stran in razmišljaš o čem drugem,« je na instagramu svoje sledilce odmevno nagovorila Hayet Abidal.