Oblakov Atletico slab drugoligaš. Ali kot WBA ali Fulham.

Diego Simeone znova ni odstopil od svoje igralne filozofije in je ostal živ. FOTO: David Klein/Reuters



Tuchel piše zgodovino, Anglija na vrhu

Jan Oblak ni imel veliko dela, a pri obeh Chelseajevih golih ni mogel narediti veliko. FOTO: David Klein/Reuters

»Superiorni Chelsea izločil najslabši Atletico v tej sezoni. To je Atleticova realnost,« je vodilni španski športni dnevnik Marca pospremil slovo madridskega kluba v osmini finala lige prvakov. Spregledal ni niti ciničnega nasmehaob odhodu z igrišča ob menjavi. Izkušeni Urugvajec in najboljši strelec Atletica v tej sezoni je imel za seboj še en klavrn večer v ligi prvakov, ki bi utegnila biti njegova zadnja.Chelsea je s skupnim izidom 3:0 izločil Atletico. Tudi slovenski zvezdnikni mogel preprečiti pora ob zelo slabi predstavi Madridčanov.Veliko pomenljivih poglavij je imela londonska tekma, za katero so španski komentatorji ocenili, da je bil edini agresivnejši trenutek rdeče-belih takrat, ko jes komolcem udarilin si prislužil izključitev.Trenerje bil razočaranju navkljub zelo realen.»Ne iščem izgovorov, ali je bila enajstmetrovka ali ne. To je bil trenutek, ki ga je sodnik tako razumel. Chelsea je bil boljši, in ko je nasprotnik boljši, mu lahko samo čestitamo. Zdaj se moramo usmeriti v prvenstvo in dvigniti formo. Normalno je, da je bil Suarez jezen, nogometaš vedno želi igrati,« je povedal Argentinec.Atleticovo predstavo na Stamford Bridgeu je najbolj slikovito opisal nekdanji Chelseajev zvezdnik»Igral je kot najboljši angleški drugoligaši. Ali kot klubi z dna lestvice premier league, kot sta WBA in Fulham,« je bil neusmiljen 39-letni Anglež.S trinajsto zaporedno tekmo brez poraza (devet zmag, štijre neodločen izidi) se je nemški trener na Chelseajevi klopiže vpisal v klubsko zgodovino. Po januarski menjavise mu je imenitno posrečilo uglasiti orkester z zelo širokim naborom odličnih igralcev, med njimi veliko mladih. Nemec, lanski finalist lige prvakov na klopi Paris St. Germaina, je dal tudi jasno sporočilo."Zdaj sem prepričan, da si nihče ne želi za tekmeca dobiti Chelsea,« je povedal pred petkovim žrebom četrtfinalnih parov.Chelseajeva zmaga je prinesla tudi menjavo vodilne države na klubski lestvici. Anglija je s koeficientom točk 18.928 prehitela Španijo, ki jih ima 16.785. Za njima je Italija s 15.000 in Nemčija s 14,928.Anglija in Španija imata tudi enako koeficient točk v seštevku zadnjih petih let (95.140), toda do konca sezone bodo angleški klubi krepko izboljšali številko. Od sedmih klubov, ki so začeli tekmovanje v evropskih pokalih, je izpadel le Leicester. Italija ima predstavnika le še v evropski ligi (Milan, Roma), Nemčija pa dva v ligi prvakov (Bayern in Borussia Dortmund).