Slonokoščena obala tretjič pokorila tekmece na črni celini

Nogometaši Slonokoščene obale so letošnji zmagovalci afriškega prvenstva. Gostitelji zaključnega turnirja so na finalni tekmi v Abidjanu premagali Nigerijo z 2:1 (0:1).

Večji del prvega polčasa je ritem narekovala domača izbrana vrsta, a njena premoč – kljub 65-odstotni posesti žoge – je bila jalova. Najobetavnejšo priložnost si je priigrala v 34. minuti, po strelu z glavo Simona Adingraja pa se je z dobro obrambo izkazal nigerijski vratar Stanley Nwabili.

Le štiri minute pozneje so si »super orli«, kot kličejo Nigerijce, skočili v objem. Po kotu z leve strani je William Troost-Ekong z natančnim strelom z glavo zadel za 1:0.

Gostitelj so silovito začeli drugo polovico tekme. Prvo priložnost so si priigrali že v 49. minuti, po predložku Adingraja z leve strani je žoga prišla do Maxa Gradela, njegov strel z osmih metrov pa je blokiral Calvin Bassey.

Enajst minut pozneje so uprizorili novo nevarno akcijo. Po vnovični podaji živahnega Adingarja pa je bil strel z glavo Francka Kessieja premalo močan, žoga je končala v naročju Nwabilija.

Slonokoščena obala je tudi v nadaljevanju stiskala obroč pred vrati Nigerijcev. Projektil Odilona Kossounouja v 62. minuti je Nwabili zaustavil z velikanskimi težavami, po kotu z leve strani pa je bil nemočen po natančnem strelu Kessieja z glavo – 1:1.

Gostitelji so bili dejavnejši tudi po izenačujočem golu. V 74. minuti so izpeljali kombinirano akcijo, po atraktivnem voleju Sebastiena Hallerja pa je žoga zletela mimo desne vratnice Nigerijcev.

Napadalec Borussie iz Dortmunda je v 81. minuti popeljal v ekstazo domače privržence. Po novem predložku najboljšega igralca tekme Adingarja je Haller s spretnim strelom z zunanjim delom stopala žogo spravil v mrežo in postavil končni izid finalnega dvoboja.

Za Slonokoščeno obalo je to tretja zmaga na afriškem prvenstvu. Prvo celinsko lovoriko je osvojila v Senegalu leta 1992, drugo pa v Ekvatorialni Gvineji 2015.

Na sobotni tekmi za tretje mesto je Južna Afrika po enajstmetrovkah premagala DR Kongo s 6:5. Redni del se je končal z 0:0.