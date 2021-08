Slovaki v Stožicah brez vratarja Dušana Kuciaka

Slovaška nogometna reprezentanca bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 igrala v nekoliko drugačni zasedbi proti Sloveniji. Slovaški selektor Štefan Tarkovič je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal, da je doma ostal vratar Dušan Kuciak zaradi pozitivnega testa na covid-19.



»Upoštevali smo pravila, osamili smo igralca, zato sploh ni odpotoval z nami na tekmo v Ljubljano. Celotna ekipa je nato opravila teste, vsi so bili negativni. Nazadnje je bil tudi ponovljeni Kuciakov test negativen,« je dejal slovaški selektor.



»Na voljo imamo zdaj dva vratarja, oba sta odlično pripravljena,« je dodal Tarkovič, ki je o Sloveniji povedal, da so proučili njeno igro, tako kot so Slovenci njihovo: »Vsak trener gre na tekmo z neko taktiko, nedvomno bo to storil tudi kolega. Imamo pripravljeno strategijo in želimo biti uspešni. Vsekakor se želimo prebiti v Katar.«

Slovenija je vedno trd oreh

Prvi slovaški zvezdnik Marek Hamšik je dodal, da je Slovenija težak tekmec: »Naše tekme so vedno izenečene. Dvakrat smo izgubili na njenem terenu, zato je čas, da to spremenimo. Celotna skupina je nepredvidljiva, vse ekipe izgubljajo nepričakovane točke, zato je vsaka tekma pomembna, vsak rezultat.«



»Potrpežljivost bo zelo pomembna, pomembna bo dobra obramba. Ne smemo si privoščiti izgube točk,« je zaključil Hamšik.

Od ponedeljka je po novem v kadru Slovaške še en napadalec, in sicer Robert Boženik.

