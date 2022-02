Slovenci bodo delili pravico na zadnji tekmi tega tedna v ligi prvakov

Zadnji torek v letošnjem februarju prinaša novo pričakovanje privržencem nogometne lige prvakov, najmočnejšega tekmovanja na svetu. Prejšnji teden so si zagotovili prednost pred povratnimi tekmami osmine finala Liverpool, Bayern, PSG in Manchester City, v torek in sredo bodo dobili družbo še štirih favoritov za četrtfinale. V torek bodo igrali v Londonu, ko se bosta merila Chelsea in Lille, in Španiji, ko bo Juventus gostoval v Villarrealu, v sredo bosta še tekmi Atletico Madrid vs. Manchester United in Benfica vs. Ajax.

V Lizboni bo aktivna peterica

Slednjo tekmo bi lahko zaznamovali tudi Slovenci, ki bodo delili pravico pod vodstvom piščalke glavnega sodnika Slavka Vinčića. Pomagala mu bosta stranska sodnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, vlogo četrtega sodnika bo imel Rade Obrenović, pomočnik glavnega VAR sodnika (to bo Nemec Marco Fritz) v Lizboni pa bo Jure Praprotnik.