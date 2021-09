Oblak po lastni napaki komaj rešil zadetek Malte, 0:0 v Stožicah

Tekmo na tribunah štadiona Stožice spremlja tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin.



Začetni postavi:

Vezistse je vrnil v prvo postavo slovenske reprezentance za obračun z Malto, selektorpa ga je postavil na položaj srednjega branilca, kjer sicer igra tudi pri moskovskem CSKA.se je po odsluženi kazni zaradi kartonov ravno tako vrnil v začetno enajsterico in združil moči z. Na klop sta se v primerjavi s tekmo proti Slovaški preselilain, osvežen je bil tudi napad z, ki je nadomeščal kaznovanega, medtem ko sta drugo zaporedno uradno tekmo v dresu članske izbrane vrste začelainBohar je bil prvi, ki je s polvolejem pomeril proti malteškim vratom v četrti minuti, a njegov poskus ni preveč ogrozil vratarja. Še bolj vroče je bilo v 13. minuti, ko je po predložkuokoli devet metrov od vrat do neoviranega strela z glavo prišel Šeško, toda v lovu na svoj strelski prvenec v članski izbrani vrsti ni meril dovolj natančno. Do 20. minute je ritem igre precej upadel, gostje pa so brez večjih težav držali tekmece daleč od svojih vrat. Stojanović, ki je podobno kot proti Slovaški veliko poizkušal, je v 21. minuti prodrl v kazenski prostor, a so mu možje v rdečih dresih žogo speljali še pred strelom. Stojanović je v naslednjem napadu z ostrim predložkom dobro iskal Šeška, ki je padel in ni uspel nevarneje streljati.V 24. minuti bi domači kmalu izkoristili poigravanje v malteških vrstah, spet je prodrl Stojanović in v sredino podal žogo po tleh, Maltežani so jo odbili, a le do, čigar strel je priletel v blok in končal v zunanjem delu mreže. Tik pred iztekom prvih 30 minut igre je nevarna podaja priletela tudi pred, a je bil na mestu preddomači branilec Bijol, ki je izbil v kot. Po slednjem so Maltežani spet zapretili, tokrat tudi s strelom z glavo, ki pa je poletel čez Oblakovo prečko. V 33. minuti je z roba kazenskega prostora pomerilin zdelo se je, da bo to lahek plen za Oblaka, ki pa mu je žoga ušla in uspel jo je ustaviti šele tik pred črto svojih vrat.Slovenci imajo z Malto izvrstno razmerje na medsebojnih tekmah, na katerih še niso okusili grenkobe poraza. Nazadnje so se slovenski nogometaši z Maltežani merili v kvalifikacijah za SP 2018, takrat so zmagali z 1:0 v gosteh in z 2:0 doma. Ob tem ima Slovenija proti Malti še tri zmage in neodločen izid. Obenem je precej boljša tudi na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa), saj je 66., Malta pa 177.Oblak; Stojanović, Bijol, Mevlja, Balkovec; Gnezda Čerin, Kurtić, Mlakar, Lovrić, Bohar; Šeško.Bonello; Shaw, Pepe, Muscat; Attard, Caruana, Teuma, Corbalan; Mbong, Dimech; Satariano.