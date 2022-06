Slovenci k vikingom brez okuženega selektorja, reprezentanco bo vodil Cesar

Slovenska nogometna reprezentanca je slabo začela Uefino ligo narodov, izgubila je doma s Švedsko (0:2) in v gosteh s Srbijo (1:4), na tretji tekmi v prvem ciklu pa se bo jutri na Norveškem morala znajti brez selektorja Matjaža Keka, ki se je okužil s covidom-19.

Kot so na NZS pojasnili na današnji novinarski konferenci pred letom v Oslo, je bil selektor pozitiven na PCR-testu. Mariborčan ima blažje simptome je že v izolaciji, namesto njega pa bo nogometaše na tekmi proti Norveški (20.45) vodil pomočnik Boštjan Cesar. Kek je bil vidno nezadovoljen zlasti s tekmo v Beogradu, kjer je bil pristop večine igralcev pod pričakovanji. Vse glasnejši so tudi pozivi po njegovem odstopu.

Boštjan Cesar: »Norveška je odigrala dve fenomenalni tekmi, zmagala je v Srbiji in na Švedskem, o njej ne bi niti preveč govoril. Mi se moramo osredotočiti na nas, na našo obrambo, na naše igralce. Ti so dobili veliko informacij. Nekaj bomo spremenili in upam, da bomo odigrali drugačno tekmo kot v Srbiji. Proti Švedski je bilo več pozitivnega. Je pa veliko nihanj. Zadovoljen sem, kako so igralci reagirali po Srbiji na sestankih in treningih. Je pa igrišče svetišče in tam se morajo dokazati. Tu ni pardona. Norvežani so agresivni na sredini in napadajo tekmeca ter dobivajo žoge, tako da bomo morali biti na pravi ravni, če želimo pozitiven izid. Ko smo v obrambi, ne smemo puščati tekmecev na prvi in drugi vratnici. Haaland in drugi so visoki, imajo radi visoke žoge in tukaj moramo biti brezkompromisni. Verjamemo, da bodo igralci tudi tako razmišljali. Haaland je robusten, ampak zelo rad napada prostor in ga bomo morali riniti čim dlje od gola, da ne dobi možnosti igre ena na ena z našim igralcem.« STA

Jan Oblak verjame v vzpon Slovenije. FOTO: Jure Makovec/AFP

Oblak: Od besed k dejanjem

Na novinarski konferenci na Brdu sta govorila kapetan in nadomestni selektor Cesar. »Čaka nas težka tekma. Pričakovanja so taka, da pokažemo, kar je treba. V prvi vrsti to, kar ponavljamo, red, disciplino in borbenost, da bomo taktično stali, kot je treba proti ekipi, kot je Norveška, ki je zmagala na obeh tekmah. A verjamem v dobro igro in dober rezultat,« je, kot je povzela STA, povedal Oblak in se dotaknil dogodkov po tekmi s Srbijo: »Kar nekaj sestankov je bilo po Beogradu, veliko smo se pogovarjali, glasu nismo povzdigovali, saj tudi to ne pomaga v določenem trenutku. Vsak je lahko povedal, če ga kaj moti, če bi kaj spremenil. Veliko igralcev je povedalo določene stvari, upam, da bo to pomagalo. Doslej so bili vsi bolj tiho in se držali zase. Treba je pač povedati, kaj koga muči, kaj je narobe in potem stvari spremeniti na igrišču. Kot ekipa smo v garderobi in drugje v redu, na igrišču pa ne štima. Upam, da se bo to spremenilo, s komunikacijo med nami bo to lažje. Še vedno zaupam ekipi, vsi držimo skupaj, želimo najboljše, toda to ni dovolj. Pomembno je to, kar daš na igrišču. Besede ne bodo veliko spremenile. To, kar govorimo že nekaj let, je treba pokazati, ne le o tem govoriti.«

Boštjan Cesar (desno) bo vodil Slovence na Norveškem. FOTO: Jure Eržen