Slovenci lahko preprečijo ustanovitev nogometne superlige

Zgodba o propadu nesmiselnega nogometnega projekta »superliga« je znana. Približno pred letom dni je dvanajst evropskih klubov ustanovilo nogometno tekmovanje zaprtega tipa, toda po vsesplošnem uporu državljanov stare celine, ki ga je izzval predsednik Uefe Aleksander Čeferin, podprli pa so ga najvišji evropski politiki in vse evropske inštitucije, si je deveterica klubov premislila, projekt t. i. superlige je propadel.

Ob letu osorej je vzniknila zanimiva pobuda Evropskih nogometnih navijačev, ki je sprožila kampanjo za zaščito nogometa, kakršnega poznamo v Evropi. Pobuda bo uspešna, če jo bo podpisalo najmanj milijon Evropejcev, saj bi morala v tem primeru evropska komisija določiti katere ukrepe bo sprejela v omenjenem kontekstu. Kampanjo predstavljamo spodaj in skoraj v celoti. KLIK NA POBUDO

Polomija super lige dokazala: evropski šport na robu katastrofe

Po desetletjih slabega upravljanja so številni klubi in tekmovanja postali ranljivi za izkoriščevalske prevzeme zasebnikov in skupin, ki jih zanima le dobiček. Naval ogorčenosti, solidarnosti in odločnosti je treba po zgodbi s super ligo preoblikovati v jasen, praktičen in dolgoročen načrt ukrepanja na evropski ravni.

Predsednika Uefe Aleksandra Čeferina v boju s superligo podpirajo evropske inštitucije, tudi predsednika komisije Ursula von der Leyen. FOTO: Etienne Ansotte/EU

Šport je družbena dobrina, ki pripada vsem, ne le bogatim in eliti. Bolj kot kadarkoli prej je zdaj pomembno, da institucije Evropske unije, države članice in politiki stopijo skupaj z navijači in zaskrbljenimi državljani, da zaščitijo nogomet in druge športe na celini.

Tri ključne zahteve, Evropska unija naj:

1) ZAŠČITI model športa v Evropi. Evropski model športa temelji na priljubljenih načelih, kot so športne zasluge, napredovanje in izpadanje, kvalifikacije v Evropo prek uspeha na domačih tleh ter finančna solidarnost. Ta model in njegova načela je treba zaščititi na ravni EU, da se prepreči morebitne poskuse cepitev slogu super lige.



2 PRIZNA družbeno vrednost in specifično naravo športa v evropski družbi. Šport ima v evropski družbi pomembno vlogo, saj spodbuja udeležbo na lokalni ravni in vključuje izobraževanje, javno zdravstvo in kulturo, pa tudi enakost, raznolikost in vključevanje. Milijonom Evropejcev šport predstavlja hobi, strast, pa tudi poslanstvo. Ne gre zgolj za posel. To mora biti vključeno v zakonodajo EU, vključno s pravili o konkurenci.



3 VKLJUČI v razpravo navijače, da se izoblikuje dolgoročna prihodnost evropskega športa. Pandemija je pokazala, da so navijači eden najpomembnejših deležnikov v evropskem športu. To je treba priznati tako, da se navijače vključi v vse razprave in odločitve glede njegove dolgoročne prihodnosti. KLIK NA POBUDO

Francoski predsednik Emmanuel Macron je med najmočnejšimi nasprotniki superlige. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Kaj je ECI?

Evropska državljanska pobuda (ECI) ljudem in skupinam daje priložnost, da Evropski komisiji s peticijami predlagajo nove zakone in sooblikujejo politiko Evropske unije (EU). Ko pobuda doseže 1 milijon podpisov, se Komisija odloči, katere ukrepe je treba sprejeti.

V skladu s 165. členom Pogodbe o delovanju EU, 2. in 3. členom PEU, Uredbo (EU) 2021/1060 in Uredbo (EU) 2021/817 pozivamo Komisijo, da sprejme priporočilo o določitvi okvira in smernic EU za ukrepanje držav članic, da se:

zaščiti model nogometa v Evropi

prizna družbena vrednost športa v evropski družbi

prizna posebna narava športa v pravilih EU o konkurenci

okrepi vizija in dolgoročna politika EU glede prihodnosti in upravljanja evropskega športa

Kdo smo?

Zmagaj na igrišču je kampanja, ki jo usklajuje Organizacija Football Supporters Europe (FSE). Državljansko pobudo mora predlagati skupina najmanj sedmih organizatorjev, ki živijo v sedmih različnih državah EU.

Organizatorji:

Emilio ABEJON HUECAS, Helen BREIT, Ronan EVAIN, Martha GENS, Jussi HARTIKAINEN, Tomislav MILEIS, Niamh O'MAHONY, Herjan Boele PULLEN, Lara PELLEGRINI KLIK NA POBUDO

Podpora: če želi vaša organizacija izraziti javno podporo pobudi Zmagaj na igrišču, pošljite e-sporočilo na contact@winitonthepitch.eu.