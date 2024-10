Slovenci na gostovanji brez Lovrića in Horvata

Slovenska nogometna reprezentanca je priprave na nadaljevanje lige narodov in tekmi z Norveško in Kazahstanom začela brez poškodovanega Sandija Lovrića, ki se je že vrnil v klub, in obolelega Tomija Horvata, na spletu poročajo na Nogometni zvezi Slovenije.

Kljub težavam v zvezni vrsti pa optimizem v ekipi ostaja nespremenjen. »Pred nami je specifičen teden, ampak imamo že nekaj izkušenj s tem. Ne dvomim, da bo z logističnega vidika vse optimalno urejeno in nam bo zato nekoliko lažje. Kljub vsemu se bomo morali čim bolje pripraviti, saj nas čakata zelo težki tekmi,« je dejal branilec Jure Balkovec.

»Proti Norveški bomo zagotovo tudi trpeli, ampak smo že pokazali, da znamo igrati in iti na zmago tudi proti najboljšim reprezentancam,« je o tekmi s Skandinavci povedal Balkovec.

»Čakata nas zelo zahtevni gostovanji, najprej pa se moramo osredotočiti na Norveško. Biti moramo disciplinirani, ob tem pa pokazati, kaj znamo. Fantje so že dokazali, da lahko igramo z vsakim. Tudi tokrat smo si zastavili visoke cilje, za dosego le teh, pa bomo morali pustiti srce na igrišču,« pa pravi Blaž Kramer, ki se po letu 2022 vrača v izbrano vrsto.