Slovenci namesto pod vrhom prebivajo 20.000 milj pod morjem

V nadaljevanju preberite:

Kako, s kom in na kakšen način naprej po Splitu? To je vprašanje za dobrih deset milijonov evrov, kolikor bodo prejele udeleženke eura 2024 v Nemčiji. Sloveniji v boju za Katar 2022 ne kaže več dobro – namesto da bi bila sredi septembra tik pod vrhom skupine H, je po derbiju v Splitu potonila 20.000 milj pod morjem. Za klavrn položaj Slovencev v Dalmaciji je več razlogov.



Prvič, Hrvati so dobro načrtovali vrhunec svoje forme prav za edino tekmo na svojem štadionu – Zlatko Dalić je po neodločenem izidu v Moskvi in zmagi v Bratislavi poslal nad Slovence svoje najboljše može, to je bila za goste ekipa »z drugega planeta«. Drugič, Slovencem so po marčevskem skalpu Hrvatov neupravičeno zrasla krila, obenem so dodatno motivirali »ognjevite«, ki so jih v torek dobesedno zmleli.



In tretjič, na Poljudu je odpovedala večina ključnih akterjev gostov: Matjaž Kek se je zanesel na napačna imena, Slovenci pa so igrali brezvoljno in v prvem polčasu, denimo, storili le štiri prekrške. Na tako bojazljiv način ne bi ustavili niti ekipe z Deviških otokov ali Zanzibarja, kako naj bi svetovne podprvake? Preverite, kako naprej.