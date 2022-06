Slovenci napolnili letalo, Srbi svoje znamenite ulice

V nadaljevanju preberite:

Reportaža iz srbske metropole. Kako so slovenski nogometaši, njihovi spremljevalci in pokrovitelji NZS preživeli konec tedna v Beogradu, kjer so se merili s Srbijo? Privlačna destinacija je napolnila airbus A319 s 144 sedeži, enega od devetih v floti Air Serbia. NZS se je spretno izognila vrstam na letališču Nikole Tesle, ki spominja na veliko gradbišče, in dobro organizirala potovanje. Katera dogodka so izpustili v slovenski odpravi in kateri nekdanji slovenski nogometaš je požel podobno pozornost srbskih medijev kot njihova A reprezentanca?