Slovenci prekinili tradicijo s Hrvati, Srbi in v Oslu še z Norvežani

Kaj razkriva analiza neodločenega rezultata med Norveško in Slovenijo v Uefini ligi narodov? Štadion Ullevål v Oslu so zapustili na ščitu slovenski selektorji Srečko Katanec (4:0), Brane Oblak (3:0), Slaviša Stojanović (2:1) in Tomaž Kavčič (1:0). Matjaž Kek oziroma njegov pomočnik Boštjan Cesar, ki je na severu nadomeščal obolelega Mariborčana, sta nadaljevala trend zniževanja rezultata in končalo se je 0:0. To je bil obliž na slovenske rane po debaklu v Beogradu.