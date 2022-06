Slovenci po preobrat v drugem polčasu, Švedi vodijo - 0:1*

Slovenija in Švedska se v Ljubljani merita tretjič v zgodovini, Slovenci pa po porazu in remiju še čakajo na prvo zmago. Da bo šlo v tretje rado, bodo morda poskrbeli tudi novi dresi, saj je Nogometna zveza Slovenije s pomočjo glasovanja prenovila podobo izbrane vrste, ki jo ob severni ljubljanski obvoznici spremlja okoli 4000 navijačev. Selektor Matjaž Kek se je odločil rahlo prenoviti začetno enajsterico, v kateri je na levem boku v postavitvi 3-4-3 oz. 3-5-2 začel Gregor Sikošek, v napadu pa ob Andražu Šporarju še Žan Celar.

Slovenija : Švedska 0:1* (0:1) Strelec: 0:1 – Forsberg (39., 11-m). Slovenija: Oblak; Blažič, Bijol, Mevlja; Stojanović, Gnezda Čerin, Kurtić, Sikošek, Zajc; Celar, Šporar. Švedska: Olsen; Andersson, Starfelt (od 45. Milošević), Nilsson, Augustinsson; Olsson, Karlström, Claesson, Forsberg; Kuluševski, Isak. Sodnik: Ruddy Buquet (Francija).

Švedom se prek dodatnih kvalifikacij ni uspelo prebiti na svetovno prvenstvo, ki bo letos v Katarju, saj so v finalu izgubili s Poljaki, medtem ko so Slovenci v svoji kvalifikacijski skupini hitro predali boj s Hrvaško, Rusijo in Slovaško, na koncu pa prehiteli le Ciper in Malto.

Gostje so z nekaj nevarnimi napadi v prvih štirih minutah povsem stisnili slovensko deseterico pred vrata Jana Oblaka, ki pa kljub nekaj ostrim žogam in enemu nevarnejšemu poskusu s prostega strela ni imel dela. Ob začetku sedme minute je po podaji Sikoška v globino do Zajca slednji lepo podaljšal žogo v sredino, kjer pa je bil za las prekratek Celar. Še bližje vodilnemu zadetku so bili gostje v deveti minuti, ko je po podaji Dejana Kuluševskega z glavo neoviran pomeril Alexander Isak, a je njegovega starega znanca iz španske lige Oblaka rešila vratnica. Naslednji, ki je pomeril, je bil Kristoffer Olsson, toda njegov spet precej neoviran poskus z roba 16-metrskega prostora je lahko Oblak v 12. minuti zgolj pospremil v golavt.

Glavni sodnik iz Francije Ruddy Buquet je v prvem polčasu večkrat razhudil slovenske nogometaše na čelu s kapetanom Janom Oblakom in Jako Bijolom, ki naj bi storil prekršek za najstrožjo kazen. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Šporarja ustavil Olsen, Švedi pet minut kasneje do (kontroverznega) vodstva

Po nekajminutnem zatišju je bila spet nevarna Slovenija, po dolgi žogi proti Šporarju je napadalec lizbonskega Sportinga pomeril proti vratom z roba kazenskega prostora, a je bil tudi po zaslugi dobrega bloka enega od branilcev rumeno-modrih njegov poskus lahek plen za Robina Olsna. Veliko več dela je imel slednji ob izteku 31. minute, ko se je po hitrem protinapadu Petra Stojanovića in Šporarja slednji znašel v matni situaciji, a ga je Olsen ustavil z odličnim posredovanjem.

V 36. minuti pa šok v Stožicah, ko so Švedi lepo izigrali slovensko obrambo in je v kazenskem prostoru padel Viktor Claesson, ob katerem je bil Jaka Bijol. Kljub protestom domače vrste, Stojanović je dobil rumeni karton in bil blizu tega, da prejme tudi izključujoči drugi opomin, je po VAR-pregledu odločitev glavnega sodnika Francoza Ruddyja Buqueta obveljala. Zanesljivi izvajalec, v napačno smer je krenil Oblak, je bil razigrani Emil Forsberg, sicer soigralec Kevina Kampla pri Leipzigu. Kmalu je živce izgubil še Zajc, in sicer po prekršku Šporarja nad Olssonom na sredini igrišča, tudi vezist Fenerbahčeja je prejel opomin, medtem ko se je na protest daleč iz svojih vrat podal celo kapetan Oblak. V 43. minuti sta obležala kar dva nogometaša, po en na vsaki strani, branilec gostov Carl Starfelt je takoj zahteval menjavo, nič dobrega pa ni obetalo niti šepanje Jasmina Kurtića, ki pa je vseeno nadaljeval z igro vse do konca polčasa.