Slovenski upi za začetek s svetovnimi prvaki (V ŽIVO)

Današnje tekme

Skupina B:

Slovenija : Španija 0:0

Češka : Italija 0:0



Skupina A:

21.00 Szekesfehervar: Madžarska - Nemčija

21.00 Budimpešta: Romunija - Nizozemska

Evropsko prvenstvo za nogometaše do 21. leta v Sloveniji in na Madžarskem se je začelo. Slovenski upi se za začetek v mariborskem Ljudskem vrtu merijo z reprezentanco Španije, ki brani naslov evropskega prvaka.Slovenski selektor, ki je nedavno zamenjal, je še neporažen, na dveh prijateljskih tekmah je remiziral z Nemčijo in Rusijo.Španci so v vlogi izrazitih favoritov, četudi so brez nekaterih znanih igralcev, ki so prestopili prag članske vrste. V skupini B se v Celju merita Italija in Češka. Napredujeta dve reprezentanci. Izločilni del eura U-21 bo od 31. maja do 6. junija. Finale bo v ljubljanskih Stožicah.Vekić; Žinić, Brekalo, Zaletel, Kolmanić; Petrović, Gnezda Čerin; Rogelj, Elšnik, Matko; Celar.