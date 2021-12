Slovenec v Andaluziji ni zaplesal seviljane

Derbi 18. kola španskega nogometnega prvenstva med Sevillo in Atleticom iz Madrida so z 2:1 dobili nogometaši iz Andaluzije, ki so se tako utrdili na drugem mestu razpredelnice, medtem ko so Jan Oblak in soigralci s tretjim zaporednim porazom povečali zaostanek za najboljšimi. Sevillo je v sedmi minuti z lepo odmerjenim strelom v vodstvo popeljal Ivan Rakitić, izenačil je Felipe z glavo v 33. minuti, gol za zmago pa je v 88. minuti zabil Lucas Ocampos.

Sevilla ima ob enakem številu tekem pet točk zaostanka za Real Madridom, Atletico Madrid pa je pri 29 točkah oziroma trinajstih manj od vodilnega mestnega rivala. Barcelona je zabeležila tretjo zmago v zadnjih devetih kolih La lige oziroma drugo pod taktirko trenerja Xavija Hernandeza. Na domačem terenu je sredi drugega polčasa proti Elcheju v 96 sekundah zapravila vodstvo z 2:0 in zmagoviti zadetek dosegla v 85. minuti.

Mladci zadevajo

Vse tri zadetke za Barcelono so dosegli mladi, domači nogometaši. V 16. minuti je prvenec v članskem moštvu zabil 22-letni Ferran Jutgla, tri minute pozneje pa se je prav tako prvič med strelce vpisal 17-letni Pablo Martin Paez Gavira, ki je tako postal tretji najmlajši igralec v zgodovini kluba z zadetkom v španskem prvenstvu. Odločilni gol za sedmo zmago in napredovanje na sedmo mesto je dosegel 19-letni Nico Gonzalez. Za Elche sta v polno zadela Tete Morente in Pere Milla v 62. in 63. minuti.

Villarreal je v gosteh presenetil Real Sociedad. Junak je bil Gerard Moreno, ki je dosegel dva zadetka. Prvega v 38. minuti za izenačenje na 1:1, drugega pa v 69. minuti. Moreno je v zaključku tekme, ko je Real Sociedad, ki je imel od 49. minute dalje nogometaša manj na igrišču, krenil na vse ali nič, lepo zaposlil Chukwuezeja, ki je postavil končni izid 3:1.