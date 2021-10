Slovenija kot Kosovo, Srbija vedno bolj hrvaška

V nadaljevanju preberite:

Slovenska reprezentanca je v oktobrskem ciklusu ostala tudi brez vseh teoretičnih možnosti v boju za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo novembra in decembra 2022 gostil Katar. Obeta se revolucionaren turnir, na katerega sta se v teh dneh kot prvi evropski ekipi že prebili Nemčija in Danska. Slednja je sploh zaznamovala letošnje leto, začenši z uvrstitvijo v polfinale eura 2020, zdaj še z neverjetnim nizom zmag in tekem brez prejetega gola. Slovenijo so, rezultatsko gledano, zasenčile vse reprezentance z območja nekdanje Jugoslavije z izjemo Kosova, je pa moštvo Matjaža Keka tik pod vrhom v morda nepričakovani statistični rubriki.