Tivoli prizorišče ključnega spopada z Madžari

»Jasen cilj je, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo,« selektor moške futsal reprezentance Tomislav Horvat ne skriva ambicij in pričakovanj v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026. Slovenija je kvalifikacije začela minuli teden z zmago na Norveškem (2:1). Toda to je preteklost, v mislih naših fantov pa le in samo Madžarska, s katero bo Slovenija v 2. kolu kvalifikacij igrala danes ob 18. uri v ljubljanski Hali Tivoli.

18. medsebojna tekma

V ponedeljek dopoldan so naši reprezentanti prvič trenirali v Tivoliju, kamor se radi vračajo. Nenazadnje so tam v kvalifikacijah za SP 2024 ugnali Italijo in remizirali s Španijo, vsakič znova tudi na krilih navijačev, ki se radi vračajo v hram slovenskega športa. V našem taboru se tudi drevi nadejajo dobri podpori. Madžarska je največji tekmec Slovenije v skupini. Slovenci so z njo doslej odigrali 17 medsebojnih tekem, šest jih je dobila Slovenija, štiri so se končale z remijem, sedem tekem je pripadlo Madžarom. Nazadnje sta se ekipi pomerili leta 2018, takrat je s 5:3 slavila Madžarska.

S španskim pridihom

»Zagotovo je to ena od odločilnih tekem v skupini. Igramo doma, zato bomo naredili vse, da tekmo dobimo. Imamo kakovost, izkušnje, vemo pa, da tudi oni prihajajo z visokimi pričakovanji. Tekma bo zanimiva, ampak vseeno pričakujem, da bomo na domačem terenu vknjižili tri točke,« je jasen selektor Horvat, ki se zaveda, da so gostje naredili kakovosten korak naprej.

Igor Osredkar FOTO: NZS

»Madžari so s španskim selektorjem Sergiom Mullorjem Cabrero dobili obrise španske igre v napadu in obrambi. S fanti smo to analizirali. Imajo kakovost, ampak tudi ta ekipa Slovenije je na visoki ravni in pričakujem, da bomo to v sredo pokazali,« je še povedal Horvat. »Že po žrebu smo vedeli, da bo Madžarska glavni tekmec za prvo mesto. To se je pokazalo tudi na prvi tekmi, ko so Madžari z lahkoto premagali Črno goro. Poznamo jih, vemo, kateri igralci so nevarni, vidi se, da imajo Španca na klopi, kar je njihov dodaten plus, ampak igramo doma, obremenjujemo se sami s sabo. Na treningih bomo poskusili popraviti še določene taktične zadeve in mislim, da ne bo težav s pristopom, ta je vedno na pravi ravni, posebej ko igramo pred našimi gledalci,« je izpostavil kapetan Igor Osredkar.

Madžari samozavestni

»Če želimo uresničiti svoje sanje in priti na evropsko prvenstvo, potem moramo doma ali v gosteh doseči podvig proti Slovencem. Pripravljamo se, da jim v sredo odvzamemo točko ali točke. Od sobote se posebej pripravljamo na Slovenijo. Lahko mirno rečem, da imamo možnosti proti njim,« je dejal Patrik Pal, ki je ob zmagi Madžarske proti Črni gori (5:0) dosegel kar štiri gole.

»Slovenci so fizično močni in tudi hitrejši od Črnogorcev, zato moramo biti pozorni na obrambo, poleg tega je treba upoštevati tudi individualno kakovost nasprotnika, ekipa pa mora ostati ustvarjalna tudi v napadih. V Ljubljani ne pričakujemo toliko priložnosti, kot jih je bilo v četrtek, zato morajo biti še posebej pozorni na izkoriščanje situacije,« je dodal Patrik Pál.

Na evropsko prvenstvo, ki bo leta 2026 v Latviji in Litvi, bodo napredovali zmagovalci vseh desetih kvalifikacijskih skupin, najboljših osem drugouvrščenih zasedb pa čakajo dodatne kvalifikacije. Kvalifikacije za nastop na EP bodo trajale do 18. aprila prihodnje leto. Slovenija je doslej igrala na sedmih evropskih prvenstvih (2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 in 2022). Dvakrat se je uvrstila v drugi del tekmovanja – v letih 2014 in 2018 je igrala v četrtfinalu.