Slovenija pridobila štiri mesta, Argentinci ostali na vrhu

Slovenska moška nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) pridobila štiri mesta in je zdaj 51. na svetu. Na vrhu so ostali Argentinci, ki bodo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki branili naslov svetovnih prvakov iz Katarja 2022.

Slovenska izbrana vrsta, ki jo vodi selektor Matjaž Kek, si je v marčevskem terminu zagotovila obstanek v ligi B lige narodov, potem ko je po dveh tekmah s skupnim izidom 1:0 premagala Slovaško. Edini zadetek na povratni tekmi v Stožicah je v podaljšku dosegel Adam Gnezda Čerin, potem ko se je prva tekma na Slovaškem po rednem delu prav tako končala z 0:0. Oba rezultata sta Slovenijo na lestvici dvignila s 55. na 51. mesto. Slovaška je na drugi strani izgubila pet mest in je zdaj 46. reprezentanca sveta.

Najvišje leta 2010

Slovenska izbrana vrsta je najvišje na lestvici posegla leta 2010, ko je med oktobrom in decembrom zasedala 15. mesto. Slovenijo od septembra do novembra čakajo kvalifikacije za nastop na SP 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. V kvalifikacijski skupini B se bo pomerila proti Švedski, Švici in reprezentanci Kosova. Prva tekma bo na sporedu 5. septembra doma proti Švedski.

V prvi deseterici Fifine lestvice je prišlo do dveh sprememb. Španija je preskočila Francijo in je zdaj druga za Argentino, Nizozemska pa je zdaj na šestem mestu pred Portugalsko, ki je izgubila eno mesto. Naslednja posodobljena lestvice Fife bo na voljo 10. julija.