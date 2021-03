Slovenija se nima česa bati, tudi Španije ne

V nadaljevanju preberite:



Od 3. decembra leta 2018, ko sta Slovenija in Madžarska dobili skupno kandidaturo za organizacijo prvenstva (pri nas bodo tekme v skupinah B in D, pri vzhodnih sosedih pa v A in C), se je zagnal organizacijski in športni ustroj za največji nogometni projekt in enega od največjih športnih spektaklov v samostojni Sloveniji. Slovenski fantje še niso imeli tako velike priložnosti za predstavitev najzahtevnejšemu športnemu občinstvu, najboljšim klubom in številnim menedžerjem.