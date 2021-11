Slovenkam le točka proti Grčiji

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je odigrala šesto tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. V Novi Gorici, kjer so pred dnevi s 6:0 odpravile Estonijo, so izbranke Boruta Jarca igrale proti Grčiji 0:0. Naslednja preizkušnja Slovenke čaka 8. aprila v Kazahstanu.

V prvem polčasu so Slovenke prevladovale, imele večjo posest žoge, toda streli so bili redki, tako da sta ekipi na odmor odšli brez zadetkov. V drugem so Slovenke zaigrale še odločneje, imele lepo priložnost v 56. minuti, ko so gostje žogo odbile z golove črte, enak scenarij pa se je ponovil v 90. minuti po strelu Mateje Zver.

Tekmo za Slovenijo so začele Zala Meršnik, Kristina Erman, Špela Rozmarič, Lana Golob, Kaja Eržen, Kaja Korošec, Dominika Čonč, Mateja Zver, Manja Rogan, Špela Kolbl in Lara Prašnikar. V nadaljevanju so priložnost dobile še Nina Predanič, Sara Makovec, Zala Kuštrin in Izabela Križaj.

V evropskih kvalifikacijah sicer igra 51 reprezentanc v devetih skupinah. Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP, ki bo v devetih mestih in na desetih štadionih v Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz play-offa pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.

Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.