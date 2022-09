Slovenke v lovu na dodatne kvalifikacije za gol prekratke

Izbranke Boruta Jarca so tako ostale brez drugega mesta v skupini I in dodatnih kvalifikacij. Slovenke so bile v prvem polčasu malce boljše tekmice, nevarnejše, a začetnega izida jim ni uspelo spremeniti. V drugem polčasu je morala nekajkrat posredovati tudi slovenska vratarka Zala Meršnik, na koncu pa se je tekma končala brez zadetkov. Slovenija bi za želeno drugo mesto v skupini morala zmagati. Prvo mesto so osvojile Francozinje.

Slovenke so v petek v Kranju premagale Kazahstan z 2:0, pred tem so zabeležile dva tesna poraza proti Franciji (2:3, 0:1), zanesljivo dvakrat ugnale Estonijo (4:0, 6:0), ter proti Grčiji osvojile štiri točke (4:1, 0:0). Proti Kazahstanu so dvakrat slavile z 2:0 ter na tekmi z Walesom doma igrale 1:1.

V kvalifikacijah se sicer devet zmagovalk skupin neposredno uvrsti na SP, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz »play-offa« pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.

Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.