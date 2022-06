Slovenska liga zgled vsemu Balkanu, mladi Slovenci so androidi

V nadaljevanju preberite:

Ob začetku priprav na zgodovinsko sezono 2022/23 smo se pogovarjali s trenerjem NK Radomlje Nerminom Bašićem. Bašić, ki je v prvem delu minule sezone v klubu deloval kot športni direktor, se je med zimskim premorom nato drugič v karieri usedel na klop mlinarjev, s katerimi si je priigral prvi obstanek med slovensko nogometno elito v zgodovini kluba. Radomljani so močno vplivali na razplet bitke za prvaka, najprej so »pomagali« Kopru z remijem v Mariboru (0:0), nato pa še veliko odmevneje z zmago nad Koprčani na Bonifiki (3:1) razveselili Štajerce v predzadnjem kolu. Bašić je spregovoril o pritiskih, ki so jih nanj prek Bosne in Hercegovine vršili Koprčani, o someščanu Miroslavu Blaževiću – Ćiru, o težavah slovenskega nogometnega podmladka, pa tudi o tekmi lige prvakov, ki jo je v Mariboru nekoč spremljal na novinarski tribuni in ki je močno zaznamovala njegovo trenersko kariero.