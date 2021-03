Slovenske in hrvaške legende združile moči za pomoč Petrinji

Danes sta ekipi nogometnih legend Slovenije in Hrvaške odigrali prijateljsko tekmo na pobudo predsednika krovne evropske zveze Uefe Aleksandra Čeferina, na kateri so hrvaškemu Rdečemu križu predali donacijo v vrednosti 50.000 evrov, je sporočila Nogometna zveza Slovenije.



Tekmo so odigrali za pomoč prizadetim v katastrofalnem potresu, ki je ta del Hrvaške prizadel konec leta 2020.



Čeferin je v imenu krovne evropske nogometne zveze izročil donacijo Rdečemu križu Hrvaške v višini 50.000 evrov, predsednik hrvaške nogometne zveze (HNS) Davor Šuker pa je predal donacijo nogometni zvezi siško-moslavaške regije, namenjeno obnovi nogometne infrastrukture, v višini 200.000 kun. Donacijo v višini 5000 evrov pa je v imenu NZS klubu Mladost iz Petrinje predal predsednik NZS Radenko Mijatović.



»Ko sem izvedel za tragičen potres v Petrinji in okolici, sem se nemudoma obrnil na Davorja Šukerja in skupaj sva pričela razmišljati o tem, kako lahko pomagamo. Nogomet je solidarnost, nogomet je prijateljstvo in dogovorili smo se, da organiziramo to tekmo in da Uefa priskoči na pomoč tudi s finančnimi sredstvi. Pridružila se nam je še Hrvaška nogometna zveza in Nogometna zveza Slovenije na čelu z Radenkom Mijatovićem in ponosen sem, da je ta dobrodelni dogodek uspel,« je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Šuker: Zmagovalci smo vsi

»Trenutek po tragediji sva se slišala s predsednikom Čeferinom in se še isto sekundo dogovorila za tekmo v Petrinji. Iskali smo le najbolj ugoden termin. Zahvaljujem se predsedniku Čeferinu in izvršnemu odboru Uefe, ki je podprl to donacijo. Žoga se bo vedno vrtela in najpomembnejše je, da ljudje v tem delu države spet dobijo streho nad glavo. Najmanj pomembno je, kdo je zmagal na tekmi, zmagovalci smo vsi, ki smo tukaj zaradi dobrodelnosti,« pa je o tej temi dejal Šuker.



»Nogometna zveza Slovenije se je z veseljem odzvala na pobudo Aleksandra Čeferina in Davorja Šukerja, saj gre za čudovit dogodek z dobrodelno noto. Vedno radi pomagamo, kadar je to le mogoče. Verjamem, da bomo skupaj ljudem v tem kraju in lokalnemu nogometnemu klubu vsaj nekoliko olajšali življenje v tem težkem obdobju,« je sporočil predsednik NZS Mijatović.



Tekma nogometnih legend Hrvaške in Slovenije je sicer nadaljevanje dobrososedskih odnosov hrvaške in slovenske nogometne zveze. Moštvi sta se septembra že pomerili na Brdu pri Kranju, takrat so Slovenci slavili s 3:2. Slovenci, ki jih je s kapetanskim trakom na roki vodil Aleksander Čeferin, so bili boljši tudi tokrat, čeprav so Hrvati povedli z zadetkom Davorja Šukerja iz enajstmetrovke. Slovenci so srečanje preobrnili z zadetkoma Milivoja Novakovića in Milenka Aćimovića, dobrodelni dogodek pa si je s tribun ogledala tudi peščica znanih nogometnih delavcev in trenerjev, med njimi tudi selektorja slovenske in hrvaške članske reprezentance, Matjaž Kek in Zlatko Dalić, so še sporočili iz NZS.



Dobrodelna tekma

Legende Hrvaške : Legende Slovenije 1:2 (Šuker 45./11m; Novaković 60., Aćimović 63.)



Legende Hrvaške: Marijan Mrmić, Stipe Pletikosa, Davor Šuker, Zvonimir Boban, Aljoša Asanović, Ivica Olić, Petar Krpan, Dario Šimić, Darijo Srna, Daniel Šarić, Niko Kranjčar, Igor Bišćan, Boris Živković, Silvio Marić, Mihael Mikić, Nenad Pralija, Tomislav Dujmović, Robert Špehar, Marko Babić, Željko Pavlović. Selektor: Zorislav Srebrić



Legende Slovenije: Robert Volk, Aleksander Čeferin, Primož Gliha, Miran Pavlin, Milivoje Novaković, Milenko Aćimović, Boštjan Cesar, Mišo Brečko, Radenko Mijatović, Aleksandar Radosavljević, Goran Barišić, Tomaž Vesel, Silvo Vrhovec, Andrej Vrhovec, Robert Beguš, Tomislav Čizmić, Mladen Džanan, Branko Ilić, Mitja Sojer, Jože Prelogar. Selektor: Jože Prelogar

