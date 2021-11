BBC primerja Muro z legendarnim klubom, Tottenham (spet) tarča posmeha

Ponižanje in šok. To sta najpogostejši besedi, s katerimi so angleški mediji opisovali četrtkov poraz Tottenhama v Mariboru, kjer je sloviti londonski klub položil orožje pred slovenskim prvakom Muro. Varovanci trenerja Antonia Conteja, ki je pred obračunom petega kola skupinskega dela konferenčne lige obljubljal profesionalen pristop, so svojim navijačem priskrbeli še en evropski večer za pozabo. Pred dobre pol leta so v bližnjem Zagrebu pod taktirko Joseja Mourinha klonili z 0:3 in se poslovili od evropske lige, tokratni poraz pa je še dodatno zapletel položaj v skupini G konferenčne lige.

Tommy (Tomi) Horvat, kot da je simpatično preimenoval britanski BBC, je v prvem polčasu mojstrsko zadel za vodstvo, sledila je izključitev Ryana Sessegnona in izenačenje spursov v drugem polčasu, ko je elegantno prek Matka Obradovića žogo v mrežo poslal prvi zvezdnik Harry Kane. A ob pritisku Tottenhama je v zadnjih sekundah Amadej Maroša po hitrem protinapadu tudi z nekaj sreče še drugič spravil žogo mimo nemočnega Pierluigija Gollinija in začel noro slavje na tribunah.

Muraši sicer nimajo več možnosti v boju za vsaj drugo mesto, ki prinaša uvrstitev v dodatne kvalifikacije za izločilne boje, so pa se razveselili zgodovinskih prvih točk v evropskih tekmovanjih in tudi zajetne finančne injekcije Evropske nogometne zveze – 500.000 evrov!

Kot je zapisal BBC, je Mura na evropski nogometni lestvici na 378. mestu, njen najboljši približek v otoškem nogometu pa so glede na jakostno lestvico Uefe nižjeligaši Burton Albion, Cheltenham Town, Gillingham in Accrington Stanley, tretjeligaš, ki ima v britanski nogometni folklori posebno mesto kot klub, ki ga nogometni privrženci uporabljajo za medsebojna zbadanja, v slogu: »Vi ne bi premagali niti Accrington Stanleyja ...«

No, slovenski Accrington je bil vse prej kot nedorasel tekmec favoriziranemu tekmecu.

Conte: V tem trenutku je naša ekipa daleč, daleč od najboljših

»Precej premešana ekipa Tottenhama je preživela grozen večer v Sloveniji, kjer jo je osramotila NŠ Mura. Upi po napredovanju v osmino finala konferenčne lige zdaj visijo na nitki,« je zapisal BBC. »Če si novi trener spursov še ni predstavljal, kako veliko dela ga čaka, če bo želel izboljšati rezultate, je bilo to v četrtek zelo jasno vidno. Še vedno je bila to konkurenčna začetna enajsterica, a glede na videno tisti, ki vanjo želijo prodreti, močno zaostajajo. Tanguyju Ndombeleju ni uspelo niti malo prevzeti nadzora nad sredino igrišča, obramba pa je delovala ranljiva tudi proti skromnemu Murinemu napadu. Dele Alli je brezzobo lebdel skozi tekmo, dokler ni v 54. minuti zapustil igre. Tudi Kane je bil na koncu le senca samega sebe s številnimi slabimi dotiki in zapravljenimi streli. Videli bomo, koliko priložnosti bo tem igralcem spursov Conte sploh še ponudil.«

Pri časniku The Guardian so zapisali, da je bil to eden »najbolj sramotnih večerov v klubski zgodovini«.

»Antonio Conte je moral z grozo spremljati, kako je njegova ekipa v sodnikovem podaljšku izgubila s tekmecem, ki je na lestvici Uefe na 341. mestu. Četudi so takoj po prve pol ure igre ostali brez izključenega Ryana Sessegnona, bi morali spursi vseeno opraviti s tekmecem, ki je izgubil prejšnje štiri tekme v tekmovanju in zaseda sredino lestvice v slovenski ligi,« je zapisal The Guardian.

»Rezultat je slab. Rezultat je slab in težak poraz za nas,« je za klubsko televizijo po zadnjem sodnikovem žvižgu povedal Conte. »(Dolg premor) Iskreno nismo pričakovali tega ... Zapletli smo tekmo ... Toda ... Ja. Vemo, saj vemo, da je potrebnega veliko dela, še posebej po takšni tekmi veš, da potrebujemo čas, potrpljenje. Naša ekipa je v tem trenutku daleč, daleč od najboljših. Potrebno je delo, potrpljenje, to pravim predvsem zaradi naših navijačev. Res škoda, da so pripotovali tako daleč in videli to, zdaj pa jih čaka še povratek v London. Rad bi jim rekel hvala, saj si takšne predstave gotovo niso zaslužili. Po drugi strani želim biti iskren, ker po treh tednih ali treh tednih in pol začenjam bolje razumevati situacijo. Ta pa je, da se moramo močno izboljšati. Potrebujemo potrpljenje in čas ... Tu se bom ustavil.«