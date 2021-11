Slovenski dvojec v bitki za Toskano, Ronaldo izganja največji strelski urok

Chelsea, ki je sredi tedna s štirimi goli v mreži Juventusa zablestel v ligi prvakov, bo poskušal na domačem štadionu jutri v kozji rog ugnati še nekdanjega člana stare dame Cristiana Ronalda.

»Nogomet je takšen posel, da nikoli ne veš, kaj je za ovinkom. Vsa moja energija je v tem trenutku usmerjena v nedeljo,« je za Sky Sports dejal začasni trener Uniteda Michael Carrick, sicer igralski produkt velikega Chelseajevega rivala West Ham Uniteda. Uradno sicer še nepotrjene informacije govorijo o tem, da bo rdeče vrage do konca sezone prevzel 63-letni Nemec Ralf Rangnick.

Kaj lahko bi nedeljski obračun napovedovali kot obračun Rangnicka in Mauricia Pochettina. Rangnick je bil na začetku leta blizu prevzema Chelseaja, a ni želel sprejeti kratkoročnega izziva v Londonu. Modri so nato izbrali njegovega učenca Thomasa Tuchla, nekaj mesecev kasneje pa bo učitelj očitno sedel na klop Uniteda, a le do konca sezone, ko ga bo – najverjetneje – nasledil Pochettino. United je z odločitvijo za kratkoročni angažma izkušenega Nemca umiril potres na svetovni nogometni tržnici, ki so ga povzročile govorice o prednovoletni selitvi Argentinca iz vrst Paris Saint-Germaina.

Za omenjenimi klubi je različno uspešen teden: angleška sta si z zmagama zagotovila nastop v osmini finala lige prvakov, medtem ko je francoski utrpel poraz na gostovanju pri Man. Cityju (1:2), a vseeno napredoval v izločilne boje. Pochettino bo od varovancev pričakoval reakcijo na vedno neugodnem gostovanju pri St. Etiennu, medtem ko bo Carrick po zmagi v Villarrealu z 2:0 verjetno vodil zadnjo tekmo na klopi rdečih vragov.

Xavi v pogovoru z Gavijem, šele 17-letnim upom Barcelone na sredini igrišča. FOTO: Albert Gea/Reuters

»To je slaba novica za vse ostale v ligi,« je o Rangnicku dejal trener Liverpoola Jürgen Klopp. Tretji Liverpool bo gostil Southampton, četrti West Ham z nekdanjim trenerjem Man. Uniteda Davidom Moyesom bo gostoval pri drugouvrščenemu Man. Cityju. Kladiva so si že priigrala napredovanje v izločilne boje evropske lige, na lestvici premier league zasedajo visoko četrto mesto, kjer imajo šest točk manj od vodilnega Chelseaja in le tri manj od branilca naslova iz Manchestra. Eddie Howe bo po okužbi z novim koronavirusom vendarle vodil prvo tekmo na klopi Newcastle Uniteda, ki ga čaka gostovanje pri Arsenalu.

Prvi toskanski derbi za Štulca in Stojanovića

»S takšno igro mislim, da lahko premagamo vsakega,« je bil kljub morda že usodnemu remiju brez golov z Benfico zadovoljen novi trener Barcelone Xavi, prepričan, da Kataloncem lahko uspe podvig v Münchnu, kjer bo Barcelona v zadnjem kolu skupinskega dela lige prvakov verjetno potrebovala celo zmago. Smelost trenerjevih izjav bo verjetno potrdila ali ovrgla že tokratna tekma z Villarrealom. Močno je sredi tedna zdrsnilo tudi Atleticu: Jan Oblak je s soigralci klonil doma proti Milanu in bo moral decembra zmagati v Portu, če bo želel februarja nadaljevati evropsko sezono v ligi prvakov, morda pa ostane celo brez prezimitve v evropski ligi.

Tokratno kolo španskega prvenstva bo na vrhu začel madridski Real, ki ga čaka težak obračun s Sevillo na domačem Bernabeuu. Oboji so v ligi prvakov slavili ključni zmagi, Real je v osmino finala napredoval v daljnem Tiraspolu z zmago s 3:0, medtem ko se je Sevilla doma proti Wolfsburgu (2:0) vrnila v boj za napredovanje. Na gostujočo zmago proti Realu Andaluzijci čakajo že od leta 2009.

Ravno s Sevillo se bo doma v zadnjem kolu letošnjega skupinskega dela lige prvakov meril Salzburgov as Benjamin Šeško, ki bo v neposrednem obračunu odločal o potniku v osmino finala. A najprej slovenskega reprezentanta čaka obisk v bližnjem Celovcu, kjer bo rdeče bike po minimalnem porazu v Lillu preizkusila Austria. Pridih lige prvakov bo v dresu CSKA Moskve začutil tudi Jaka Bijol, ki ga čaka gostovanje pri vodilnem Zenitu v ruski ligi, štadion Krestovski bo seveda gostil finale sezone 2021/22.

Leo Štulac in Petar Stojanović bosta začutila pritisk derbija v majici Empolija, ki bo v serie A gostil veliko sosedo Fiorentino. Vijoličasti ostrostrelec Dušan Vlahović je v prejšnjem kolu zablestel z dvema goloma v mreži AC Milana in mu zadal prvi poraz v sezoni. Prvič je nato izgubil tudi Napoli, ki je za več mesecev ostal še brez prvega strelca Victorja Osimhena. Po porazu v Milanu z Interjem sinje modri nekaj dni po prvi obletnici smrti Diega Maradone gostijo Lazio z nekdanjim trenerjem Mauriziem Sarrijem na čelu.

»Srce mi razbija le zaradi razmišljanja o tem, kako se bomo odrezali fantje. Je pa res, da zame tekme z Napolijem nikoli ne bodo nekaj običajnega,« priznava Sarri. V Benetkah se obeta nov nogometni praznik, saj v goste ekipi Domna Črnigoja prihaja prvak Inter. Juventus bo spomin na polom v Londonu poskušal zabrisati na tekmi z Atalanto in Josipom Iličićem.