Slovenski nogometaši ustavili tudi Juventus in Napoli

V nadaljevanju preberite:

Več slovenskih nogometnih reprezentantov je konec tedna opozorilo nase v soseščini. Prav slovenski legionarji so delno krojili boj za ligo prvakov v serie A, pri čemer so prekrižali načrte tudi favoritom. Podobno je pri naših južnih sosedih, kjer slovenskim nogometašem celo pripadajo glavne vloge v boju za vrh lige. Domen Črnigoj je bil med najboljšimi možmi Benečanov, ki so ustavili Juventus, preverite, kako sta ga ocenila dnevnika Gazzetta dello Sport in Corriere dello Sport. Na Hrvaškem pa se konec tedna obeta veliki slovenski spopad v Splitu.