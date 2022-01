Slovenski prvoligaši v sredo praznih rok

Vodilna ekipa Prve lige Telemach, Maribor, je morala priznati premoč srbskemu Voždovcu (1:2). V zimskih razmerah v Beleku, kjer je po dolgem času zapadel celo sneg, so Štajerci utrpeli prvi poraz na pripravah z močno pomlajeno zasedbo, ki je v 11. minuti po prodoru in predložku Malika Selloukija povedla proti šesti ekipi srbskega prvenstva. Lastno mrežo je zatresel Marko Ivezić, a sledil je preobrat Srbov z goloma v 37. in 52. minuti, ko je po podaj iz kota v skoku za zmago zadel ravno osmoljenec iz prvega dela tekme Ivezić.

V Turčiji se mudijo tudi državni prvaki iz Murske Sobote. Muraši so proti srbskemu tekmecu, Čukaričkemu, kot edini iz četverice slovenskih prvoligašev, ki so v sredo igrali mednarodne tekme, iztržili pozitiven izid (1:1). Po podaji Luke Bobičanca je v 23. minuti zadel Nardin Mulahusejnović, dobrih deset minut kasneje pa je ekipa iz beograjske Čukarice, ki je v novo leto vstopila kot tretja v srbski ligi, izenačila in tudi postavila končni izid tekme.

Koprčani so izgubili z bosanskim Prijedorom (0:2), Domžalčani pa z istim izidom z Austrio iz Celovca. Rudar iz Prijedora je slavil z goloma Demirja Jakupovića v 22. in Santosa v 69. minuti za drugi poraz na tretji pripravljalni tekmi Primorcev v novem letu. Tilen Klemenčič, ki je nedavno podaljšal pogodbo z Domžalami, je v Poreču zapravil najlepšo priložnost za častni zadetek rumenih, ki so izgubili z Austrio. Pri vodstvu Celovčanov je Klemenčič v zaključku tekme z enajstih metrov zadel prečko, tekmeci so svojo najstrožjo kazen sredi drugega polčasa za končnih 2:0 izkoristili, ko je zadel Turgay Gemicibasi. V akciji za gol je sodeloval tudi nekdanji slovenski reprezentant Rajko Rep, čigar strel je z roko blokiral Zeni Husmani in zakrivil strel z bele pike.

Na povsem slovenskem obračunu sta Tabor Sežana in Grosuplje remizirala z 2:2. Triglav bo v večernem terminu kot zadnji preizkusil pripravljenost Rijeke, ki jo ta konec tedna čaka prva tekma spomladanskega dela prvenstva v Zagrebu proti vodilnemu Dinamu. Ta ima enako število točk kot Rečani in Osijek, a tudi odigrano tekmo manj.

Izidi:

Čukarički : Mura 1:1 (Mulahusejnović 24.)

Domžale : Austria Celovec 0:2 (Wimmer 48., Turgay 64./11-m)

Koper : Rudar Prijedor 0:2 (Jakupović 22., Santos 69.)

Maribor : Voždovac 1:2 (Ivezić 11./avt.; Pantović 37., Ivezić 52.)

Tabor Sežana : Grosuplje 2:2

Triglav – Rijeka (ob 19.00)