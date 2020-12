Slovenski upi že za uvod z odličnimi Španci

Žreb za evropsko prvenstvo do 21 let, ki ga bosta pomladi gostili Slovenija in Madžarska, je izbrani vrsti selektorja Mileta Aćimovića v skupini B dodelil zelo zahtevne tekmece – reprezentance Španije, Italije in Češke. Že kar za uvod se bo naše moštvo pomerilo s Španci, branilci lovorike iz Italije 2019



Druge skupine so sestavljene tako – A: Madžarska, Nemčija, Romunija, Nizozemska; C: Rusija, Islandija, Francija, Danska; D: Portugalska, Anglija, Hrvaška, Švica.



Prvenstvo se bo začelo marca 2021, sklepni del bo junija, finale bo na štadionu ŠRC Stožice v Ljubljani, največjem nogometnem objektu pri nas.



