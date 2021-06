Soigralca Mihe Blažiča in Samirja Handanovića junaka prve slovaške zmage

Ta junijski ponedeljek si bodo v lepem spominu ohranili nogometni zanesenjaki na Češkem in Slovaškem, dežel, ki sta bili nekaj več kot 74 let pod skupno streho. Že v nekdanji federaciji je nogometu pripadala vidna vloga, Češkoslovaška je denimo osvojila naslov najboljše v Evropi leta 1976, natanko dvajset let pozneje so blesteli Čehi na euru, ustavil jih je šele Bierhoffov gol v podaljšku finala z Nemčijo.



In po uvodni zmagi s čvrsto Škotsko sredi Glasgowa čeških reprezentantov na tem euru so uspešno prvo nalogo opravili še Slovaki. Odprli so dogajanje v St. Peterburgu, na enem od prizorišč zadnjega mundiala je bilo sila živahno ozračje med navijači dveh slovanskih selekcij, tista z vidnejšimi uspehi v preteklosti pa je tokrat potegnila krajši konec.



Poljaki imajo resda v svojih vrstah vodilnega igralca nemške bundeslige Roberta Lewandowskega, toda ta je prav pred tem prvenstvom ostal brez poškodovanih soigralcev v napadu Krzysztofa Piatka (Hertha Berlin) in Arkadiusza Milika (Napoli), in tako na tej premieri prvenstva deloval neučinkovito.



Slovaki so pokazali več ustvarjalnosti, zasluženo dobili prvi polčas po imenitnem prodoru Roberta Maka, soigralca našega Mihe Blažiča pri Ferencvarosu, resda pa so ta zadetek uradno pripisali kar kot avtogol poljskemu vratarju Wojciechu Szczesnemu. Belo-rdeči so se ob začetku drugega dela vrnili s hitrim izenačenjem (Linetty, 46.), pozneje si z Krychowiakovim rdečim kartonom pokvarili izhodišče za nadaljevanje tekme, kaznoval pa jih je z imenitnim strelom z razdalje Milan Škriniar, skupaj s Samirjem Handanovićem letos italijanski prvak pri milanskem Interju.



Z igralcem manj so Poljaki poskusili izenačiti, ostalo pa je pri prvih treh točkah na tem prvenstvu za Slovaško.

