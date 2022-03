Sicilijanska zanka, evropski prvaki (spet) brez mundiala

Evropski prvaki iz Italije še drugič zapored ne bodo nastopili na svetovnem prvenstvu v nogometu. Severna Makedonija je v Palermu uprizorila senzacijo in z neverjetnim golom Aleksandra Trajkovskega, nekdanjega člana Palerma, v sodnikovem podaljšku prišla do velike zmage. Makedonci se bodo za Katar 2022 pomerili s Portugalci.

Makedonci so uprizorili podvig na Siciliji. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

Portugalci so zmagali s 3:1 proti Turčiji, Otavio iz Porta je v 15. minuti zadel na domačem štadionu Dragao, po njegovi podaji je Liverpoolov as Diogo Jota v 42. minuti zadel za 2:0. Burak Yilmaz iz Lilla je v 65. minuti Turkom povrnil upanje. Piko na i portugalski zmagi je postavil mladi rezervist Matheus Luiz (Sporting, 94.).

Dva gola Realovega zvezdnika Garetha Bala (25., 51.) sta Wales popeljala v odločilno tekmo za nastop na mundialu v Katarju. Naši severni sosedi so znižali zaostanek po avtogolu Bena Daviesa v 64. minuti, ampak ni bilo dovolj.

Gareth Bale je pokazal mojstrstvo z dvema goloma proti Avstriji. FOTO: Geoff Caddick/AFP

Tekma med Švedsko in Češko se je brez golov zavlekla v podaljšek, v katerem je navijače v delirij v 110. minuti z golom po lepi akciji spravil rezervist Robin Quaison.

Diogo Jota je podvojil vodstvo Portugalske. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Devetindvajsetega marca se bodo za zadnji evropski vstopnici za Katar 2022 merili Portugalska in Severna Makedonija; Poljska (tekma z Rusijo je bila odpovedana) in Švedska; ter Wales z zmagovalcem tekme med Škotsko in Ukrajino, ki je predvidena junija.

Dodatne evropske kvalifikacije za SP, polfinale:

Palermo – Italija : Severna Makedonija 0:1

Porto – Portugalska : Turčija 3:1

Stockholm – Švedska : Češka 1:0 - podaljšek

Cardiff – Wales : Avstrija 2:1