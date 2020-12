Solskjær: Bilić bo kmalu dobil novo službo

Trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjær je izrazil optimizem, da bo hrvaški nogometni strokovnjak Slaven Bilić po razhodu z West Bromwichem kmalu dobil novo službo.



52-letni Bilić je lanskega junija prevzel West Bromwich Albion in mu pomagal do napredovanja, klub pa je na prvih 13 tekmah elitnega angleškega prvenstva osvojil 7 točk in je na 19. mestu, zato se je vodstvo odločilo za prekinitev pogodbe in ga zamenjalo s Samom Allardyceom.



Norvežan Solskjær je javno podprl svojega hrvaškega kolega in dejal, da se bo zanj kmalu našel nov izziv: »Zelo sem bil žalosten, ko sem slišal, da je Slaven izgubil svojo službo. Odlično je opravil svoje delo in jim pomagal napredovati. Poznam ga že več let in verjamem, da bo kmalu dobil novo službo,« je razmišljal Solskjær in dodal, da bi klubi morali delati na dolgi rok: »Upam, da bo več moštev razmišljalo dolgoročno. V tem poslu potrebuješ kratkoročne rezultate, vendar vsi vedo, da je za uspeh ključna kontinuiteta, a včasih zanjo nimajo potrpljenja.«



Slaven Bilić je v svoji 19-letni trenerski karieri poleg West Bromwicha vodil še West Ham United, Al-Ittihad, Bešiktaš, Lokomotivo iz Moskve in Hajduk, šest let je bil selektor hrvaške članske reprezentance in jo med drugim popeljal do četrtfinala evropskega prvenstva 2008, dve leti pa je bil selektor hrvaške selekcije do 21 let.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: