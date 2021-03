Solskjaer in Shaw ušla kazni

Angleška nogometna zveza (FA) je sporočila, da ne bo ukrepala zoper trenerja Manchester Uniteda Oleja Gunnarja Solskjaerja in njegovega igralca Luka Shawa, ki sta po ligaškem derbiju s Chelseajem javno kritizirala sodnika Stuarta Attwella zaradi nedosojene enajstmetrovke.



V prvem polčasu je igralec Londončanov Callum Hudson-Odoi v kazenskem prostoru igral z roko, vendar glavni delivec pravice kljub ogledu posnetka ni pokazal na belo točko.



»Nadaljeval sem z igro, saj nisem vedel, kdo je igral z roko. Nato sem slišal sodnika, kako je dejal Harryju Maguireju, da ne bo dosodil enajstmetrovke, ker bi se o tem veliko govorilo,« je za Sky Sports nejevoljno dejal Shaw.



Na njegov komentar se je hitro odzval kapetan Uniteda Harry Maguire in dejal, da je napačno slišal vsebino pogovora.



Njun trener Solskjaer pa je šel še dlje in del krivde pripisal londonskemu klubu: »Zagotovo bi morali imeti najstrožjo kazen. Če pogledate posnetek, lahko vidite, da so nam odvzeli dve točki. Za to so krivi zunanji vplivi, Chelsea je pred tekmo na svoji spletni strani pisal o Harryju Maguireju in pregledovanju njegovih prekrškov s sistemom VAR, s tem je sprožil pritisk na sodnike, da bi dosodili enajstmetrovko proti nam. Veliko je govora o nas in naših enajstmetrovkah, ki sploh niso sporne. Danes pa bi jo morali imeti, a se to ni zgodilo,« je bil jezen Norvežan, ki tako kot njegov angleški igralec ni bil kaznovan za izrečene besede.

