Solskjaer je v redu dečko, ampak se moti

Pogba je proti West Hamu zadel prvič v sezoni. FOTO: Justin Setterfield/AFP

V senci Bruna Fernandesa

Erling Braut Haaland navdušuje v dresu Borussie. FOTO: Reuters



Haaland ni kot Lukaku, ampak kot Zlatan

Zanimiv čas si je izbral zastopnikza objavo novice, da je njegov varovanec nezadovoljen v Manchester Unitedu in da si želi drugam. United bo namreč danes igral ključno tekmo za napredovanje v osmino finala ligo prvakov v Leipzigu, Pogba pa bo eden od adutov, ki si ne sme privoščiti poraza.»Paul je 'nesrečen pri Manchester Unitedu in bi moral oditi v naslednjem prestopnem roku,« pravio nekoč najdražjem nogometašu na svetu in svetovnemu prvaku s Francijo. Dodal je, da zvezni igralec pri 27 letih potrebuje spremembo, saj se na Old Traffordu ne počuti dovolj cenjenega.»Tam se ne more več dokazati, zamenjati mora okolje,« je za italijanski časnik Tuttosport. »Pogodba mu poteče čez leto in pol, poleti 2022, ampak mislim, da je najbolje za obe strani, če se razideta že to zimo,« je dejal Raiola.Pogba je v Manchester United iz Juventusa prišel leta 2016 za tedaj rekordno odškodnino 97 milijonov evrov in ne namerava podaljšati pogodbe z 20-kratnimi angleškimi prvaki. »Klub se zaveda tveganja, da ga bo izgubil za nič. Kdor tega ne razume, ne ve dosti o nogometu.«Pogba se je pri rdečih vragih znašel v sencuin je med reprezentančnimi akcijami večkrat spregovoril o svojih frustracijah v klubu. »Znašel se je v situaciji, ko ni zadovoljen s statusom, igralnim časom, vlogo v moštvu,« je pred kratkim povedal francoski selektorPogba je večkrat dejal, da bi rad nekega dne igral za Real Madrid, kjer je trener njegov rojak. Njegov izjemen gol za zmago proti West Hamu je bil prvi na osmih ligaških tekmah.Seveda ima Raiola tudi svojo računico, Manchester Unitedu namreč ponuja norveškega čudežnega dečka. Ob tem se je zdrznil nad Solskjaerjevo izjavo, da ga Haaland spominja na. »Haaland je kot, ko je bil star 20 let. Solskjaer je v redu 'dečko', ampak tukaj se moti. Bolje bi bilo, če bi poskrbel, da bi Pogba spet igral kot šampion,« je izjavil Raiola, ki je za prestop Haalanda iz Salzburga k Borussii Dortmund v žep pospravil 10 milijonov evrov, skoraj polovico vsote prestopa.