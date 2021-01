Solskjær razkril, zakaj Manchester United spet napada angleški vrh

»Igralci po dveh letih naposled spremenili svojo miselnost«

Ole Gunnar Solskjaer po zadnji zmagi nad Wolverhamptonom ni skrival veselja. FOTO: Laurence Griffiths/Reuters



Vsi so jezni, ko jim sporoči, da bodo začeli tekmo na klopi za rezerve

Standings provided by SofaScore LiveScore

Najtrofejnejši angleški klubje ujel pravi ritem in se resno poteguje, na katerem sedi Liverpool, toda »rdeči vragi« imajo tekmo manj kot njihovi največji tekmeci.Trener, ki je decembra 2018 na klopi Uniteda nasledil, je pojasnil trenutni položaj Manchester Uniteda, ki je v svoji zadnji tekmi na dramatičen način premagal Wolverhampton, njegov naslednji izziv pa je Aston Villa, ki v tej sezoni prav tako kaže privlačne igre in marljivo zbira točke.»Od mojega prihoda v Manchester se je spremenilo marsikaj. Igralci so resnično spremenili svojo miselnost. Prvič, nekateri so dve leti starejši, in drugič, nekateri fantje, ki smo jih pripeljali, so resnično močne osebnosti in so dobro vplivali na soigralce. Na vsakem igralnem položajuin nihče ne more zgolj priteči na igrišče in računati na položaj v enajsterici. To si moraš zaslužiti,« je zatrdil Solskjær.»Vsi se zavedajo, da je biti član Manchester Uniteda pravi privilegij, to je fantastičen klub s fantastično zgodovino. V ekipi imamo denimo rojena zmagovalcainčeprav ne igrata vsako tekmo, sta izjemno vplivna in opravita pomembno delo že v pripravah na tekmo ter pozitivno vplivala na soigralce,« je razkril Norvežan, nekoč tudi sam del ekipe šampionskega Manchester Uniteda.Solskjær je v zadnji tekmi z Wolverhamptonom poslal v zvezno vrsto pravin Matića, ob tem pa priznal, da mu je bilo težko pustiti na klopiin»Toda tako mora biti. Igralci morajo biti jezni name, če jih ne pošljem v igro. Verjemite mi, vsi so jezni, ko jim sporočim, da bodo začeli tekmo na klopi za rezerve, kar je edino prav,« je dodal 47-letnik, napadalec kluba med letoma 1996 in 2007, torej v zlatem obdobju legendarnega trenerja